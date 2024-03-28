Tren Kazası Geçiren Kişiden Kopan Uzvu Yediği İddia Edilen Adamın Yok Artık Dedirten Görüntüleri

Kendisini Aldatan Gamer Erkek Arkadaşından Buz Gibi Bir İntikam Alan Kadın

Aldığı Ürün Beklentilerini Karşılamayınca Aydınlanan Kuşum Aydın Hıncını TikTok Kullanıcılarından Çıkardı

İstanbul Seçimleri 'Game of Thrones' Evreninde: 'Milli Ejderhalarımızı Yetiştiriyoruz'

Murat Ağırel Çete Mensuplarının Kim Olduğunu Açıklayınca İsmail Küçükkaya Şoke Oldu!

Duş Alırken Şeytanla Kavga Edip Haddini Bildiren Çocuk: 'Benim Meleğim 2 Tane, Senin Hiç Kimsen Yok'

Zahmetsiz Bol Peynirli Sahur Böreği Nasıl Yapılır?

İstanbul'da Mahalle Muhtar Adayı Şükrü Aydemir, Çakarlı Lüks Araç Konvoyu ile Gündem Oldu