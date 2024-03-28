Tren Kazası Geçiren Kişiden Kopan Uzvu Yediği İddia Edilen Adamın Yok Artık Dedirten Görüntüleri

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir kişi trenin altına kaldı. Trenin altında kalan kişinin kopan uzvunun ise bir evsiz tarafından yendiği iddia edildi.
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Evsiz kişinin elinde komuş bir uzuv yediğini gören görgü tanıklarının olayı polise ihbar etmesi ile ortaya çıkan detaylarda, evsizin 27 yaşındaki Resendo Tellez olduğunu tespit edildi.
Resendo Tellez isimli evsiz, tren kazasında kopan uzvu yediği iddia edilen görüntüler ise izleyenlere 'yok artık' dedirtti. Tellez ihbar üzerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.
İşte o iddiaların yer aldığı görüntüler: 👇
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