Markaların 29 Ekim İçin Hazırladığı Reklam Filmleri Gözlerinizi Yaşartacak
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Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz! 🇹🇷
Bu sene 29 Ekim'de Cumhuriyetin coşkusunu yaşatmak isteyen birçok marka, gözlerimizi yaşartan, kalplerimizi ısıtan reklam filmlerine imza attı. Bu markalar arasında her sene reklamlarını merakla beklediğimiz Şişecam, Karaca, İş Bankası gibi isimler yer alıyor.
Gelin, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan reklam filmlerine bakalım.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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