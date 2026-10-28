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Markaların 29 Ekim İçin Hazırladığı Reklam Filmleri Gözlerinizi Yaşartacak

Markaların 29 Ekim İçin Hazırladığı Reklam Filmleri Gözlerinizi Yaşartacak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 19:15
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Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz! 🇹🇷

Bu sene 29 Ekim'de Cumhuriyetin coşkusunu yaşatmak isteyen birçok marka, gözlerimizi yaşartan, kalplerimizi ısıtan reklam filmlerine imza attı. Bu markalar arasında her sene reklamlarını merakla beklediğimiz Şişecam, Karaca, İş Bankası gibi isimler yer alıyor.

Gelin, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan reklam filmlerine bakalım.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz!

103. yılını kutladığımız Cumhuriyet'in önemini her geçen sene bir kez daha anlıyor ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnetimizi bir kez daha sunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü marka 29 Ekim coşkusunu yaşatmak için reklam filmleri hazırladı.

Yapay zekanın da işin içine girdiği bu reklamlar, izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan reklamlara, izleyenlerden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gelin, bu sene en sevilen 29 Ekim reklamlarına bakalım...

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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