Markaların 29 Ekim İçin Hazırladığı Reklam Filmleri Gözlerinizi Yaşartacak

103. yılını kutladığımız Cumhuriyet'in önemini her geçen sene bir kez daha anlıyor ve Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnetimizi bir kez daha sunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ünlü marka 29 Ekim coşkusunu yaşatmak için reklam filmleri hazırladı.

Yapay zekanın da işin içine girdiği bu reklamlar, izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medyada paylaşılan reklamlara, izleyenlerden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gelin, bu sene en sevilen 29 Ekim reklamlarına bakalım...