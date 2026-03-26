Trafikte Görenler Şaşıracak! İstanbul’dan Sonra Bir Şehire Daha Metrobüs Geliyor

Trafikte Görenler Şaşıracak! İstanbul’dan Sonra Bir Şehire Daha Metrobüs Geliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2026 - 20:49

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım iştiraki BURULAŞ’ın başvurusu neticesinde, şehir içi trafiği rahatlatması beklenen devasa boyutlardaki AKİA LF25 model metrobüs için test sürüşü izni çıktı. Özel güvenlik önlemleri eşliğinde ve yolcusuz gerçekleştirilecek denemeler, Bursa’nın ulaşım geleceği için kritik bir dönemi başlatıyor.

Bursa ulaşımında kapasiteyi artırmayı hedefleyen dev metrobüs projesi için ilk resmi adım atıldı ve UKOME’den beklenen onay çıktı.

Bursa ulaşımında kapasiteyi artırmayı hedefleyen dev metrobüs projesi için ilk resmi adım atıldı ve UKOME’den beklenen onay çıktı.

BURULAŞ'ın talebini değerlendiren Ulaşım Koordinasyon Merkezi, standart araç boyutlarının çok üzerinde olan AKİA LF25 model uzun metrobüsün test sürüşlerine başlanmasına yeşil ışık yaktı. Şehir içi trafiğinde yeni bir soluk olması beklenen bu dev aracın performans ölçümleri, belirlenen özel güzergâhlarda ve sıkı denetim altında gerçekleştirilecek.

Test sürüşleri, Bursa ulaşımının stratejik noktalarından biri olan BURULAŞ Depo Alanı ile Emek istasyonu ve Emek - Mudanya BUDO hattı arasında gidiş-dönüş şeklinde yapılacak. Trafik yoğunluğunu artırmamak adına denemeler, sabah 07.00-09.30 ile akşam 16.30-19.00 saatleri arasındaki yoğun zaman dilimleri dışında tutulacak. Belirlenen rotanın dışına çıkılmasına izin verilmeyecek olan bu süreçte, dev aracın manevra kabiliyeti ve yol şartlarına uyumu titizlikle incelenecek.

Sürüş güvenliği en üst seviyede tutularak, testler boyunca araç içinde kesinlikle yolcu taşınmayacak; bunun yerine gerçek ağırlık simülasyonu için sadece yük kullanımı tercih edilecek. Metrobüsün güvenli seyri için önünde ve arkasında sarı çakarlı, 'Uzun Araç' ibaresi taşıyan en az iki eskort araç eşlik edecek. Kritik kavşak geçişlerinde ise emniyet ve zabıta birimleri gerekli çevre önlemlerini alarak trafik akışının aksamasını engelleyecek. Bu kapsamlı deneme sürecinin ardından, dev aracın Bursa ulaşım sistemine entegre edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
