Trafikte Görenler Şaşıracak! İstanbul’dan Sonra Bir Şehire Daha Metrobüs Geliyor

BURULAŞ'ın talebini değerlendiren Ulaşım Koordinasyon Merkezi, standart araç boyutlarının çok üzerinde olan AKİA LF25 model uzun metrobüsün test sürüşlerine başlanmasına yeşil ışık yaktı. Şehir içi trafiğinde yeni bir soluk olması beklenen bu dev aracın performans ölçümleri, belirlenen özel güzergâhlarda ve sıkı denetim altında gerçekleştirilecek.

Test sürüşleri, Bursa ulaşımının stratejik noktalarından biri olan BURULAŞ Depo Alanı ile Emek istasyonu ve Emek - Mudanya BUDO hattı arasında gidiş-dönüş şeklinde yapılacak. Trafik yoğunluğunu artırmamak adına denemeler, sabah 07.00-09.30 ile akşam 16.30-19.00 saatleri arasındaki yoğun zaman dilimleri dışında tutulacak. Belirlenen rotanın dışına çıkılmasına izin verilmeyecek olan bu süreçte, dev aracın manevra kabiliyeti ve yol şartlarına uyumu titizlikle incelenecek.

Sürüş güvenliği en üst seviyede tutularak, testler boyunca araç içinde kesinlikle yolcu taşınmayacak; bunun yerine gerçek ağırlık simülasyonu için sadece yük kullanımı tercih edilecek. Metrobüsün güvenli seyri için önünde ve arkasında sarı çakarlı, 'Uzun Araç' ibaresi taşıyan en az iki eskort araç eşlik edecek. Kritik kavşak geçişlerinde ise emniyet ve zabıta birimleri gerekli çevre önlemlerini alarak trafik akışının aksamasını engelleyecek. Bu kapsamlı deneme sürecinin ardından, dev aracın Bursa ulaşım sistemine entegre edilip edilmeyeceğine karar verilecek.