Toplumsal Meselelere Duyarlılığı ile Bilinen Mabel Matiz de Yaşanan Kadın Cinayetlerine Sessiz Kalmadı

Son günlerde peş peşe yaşanan kadın cinayetleri, taciz ve şiddet haberleri hakkında pek çok ünlü ismi de mikrofon uzatılıp bu konudaki görüşleri alındı. Bazı ünlülerin bu konudaki açıklamaları oldukça yerinde bulunsa da bazılarının açıklamaları tepkilere neden oldu.
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Toplumsal konulara duyarlılığı ile bilinen Mabel Matiz de konserinde bu konuya dikkat çekti.
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"Oldukça acı dolu günlerden geçiyoruz. Yüreklerimiz yandı. Acıyacak yerimiz kalmadı." diyen Mabel Matiz, adaletin sağlanması için yetkililere de seslendi.
İşte o konuşma;
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