TikTok Fenomeni "Kaan Reis" 9 Ayda 123 Kilo Verme Hikayesini Paylaştı

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Her gün diyetinde yediği yemekleri paylaşarak tanınan fenomen Kaan Reis bir açıklamada bulundu 📹
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300 kiloyla başladığı yolculuğunda ilk başta umutsuzluğa da düştüğünü söyleyen genç TikTokçu güncel kilosunun 177 olduğunu açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Biri bana tiktok fenomeni dese utancımdan tuvalet terliği gibi olurum
fakat şu şekildede düşünmemiz lazım çocuk belli ki asosyal ve belkide kendini en rahat hissettiği yer tiktok
👍👍👏👏
karar verin 7 ay mı 9 ay mı 🤣 başlıkta 7 haberde 9 diyor. sürekli hata nasıl editör bunlar