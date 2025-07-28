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TikTok Fenomeni "Kaan Reis" 9 Ayda 123 Kilo Verme Hikayesini Paylaştı

TikTok Fenomeni "Kaan Reis" 9 Ayda 123 Kilo Verme Hikayesini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2025 - 16:49

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Genelde büyük değişim içerikleri yurt dışı kaynaklı oluyor. Ancak Kaan Reis lakaplı genç TikTok hesabında 300 kiloyla başladığı kilo verme yolculuğundaki 9. aya girerken geçen süreci paylaştı. Tamamen diyet ve sporla 123 kilo verdiğini açıklayan fenomen diyete tam gaz devam edeceğini açıkladı.

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Her gün diyetinde yediği yemekleri paylaşarak tanınan fenomen Kaan Reis bir açıklamada bulundu 📹

300 kiloyla başladığı yolculuğunda ilk başta umutsuzluğa da düştüğünü söyleyen genç TikTokçu güncel kilosunun 177 olduğunu açıkladı.

300 kiloyla başladığı yolculuğunda ilk başta umutsuzluğa da düştüğünü söyleyen genç TikTokçu güncel kilosunun 177 olduğunu açıkladı.

Diyete devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Turgut Güler

Biri bana tiktok fenomeni dese utancımdan tuvalet terliği gibi olurum

Musa Can Delikkaya

fakat şu şekildede düşünmemiz lazım çocuk belli ki asosyal ve belkide kendini en rahat hissettiği yer tiktok

futboltopu20

👍👍👏👏

Ercan Yaşar

karar verin 7 ay mı 9 ay mı 🤣 başlıkta 7 haberde 9 diyor. sürekli hata nasıl editör bunlar