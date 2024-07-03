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Terlikle Dövdü, Arabayla Çarptı! Gelin, Kaynanasını Hastanelik Etti

Terlikle Dövdü, Arabayla Çarptı! Gelin, Kaynanasını Hastanelik Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.07.2024 - 18:48

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Mardin'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaynanasının yolunu arabayla kesen gelin S.D.Ç., önce terlikle darbetti, ardından arabayla çarpıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

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Mardin'in Ardutluk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaynanasının yolunu arabayla kesen S.D.Ç., önce terlikle darbetti, araya çevredeki vatandaşların girmesi üzerine ise arabasına binerek 57 yaşındaki N.Ç.'ye çarptı.

Mardin'in Ardutluk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaynanasının yolunu arabayla kesen S.D.Ç., önce terlikle darbetti, araya çevredeki vatandaşların girmesi üzerine ise arabasına binerek 57 yaşındaki N.Ç.'ye çarptı.

Olay sonrası gelin arabaya binip olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan gelinin ifadesi ardından serbest kaldığı öğrenildi. İşte o anlar;📹

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ahmetpamukupaagl

naptın da kızı bu kadar delirttin

Ezat

Şimdi gidip bu serbest kalmış hasta ruhlu geline hak ettiğini versen kadın hakları diye zırlarlar.

Emel

Sebebin neydi, nasıl çileden çıktı bilemem, şu an önemi de yok, yaptığı yanlış. Kötü davranıyorsa ilişiğini kesersin. Kendinden büyük birine bu şekilde davra... Devamını Gör

s.rtc

Nasıl çileden çıktıysa kadın artık 😁