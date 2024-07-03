Terlikle Dövdü, Arabayla Çarptı! Gelin, Kaynanasını Hastanelik Etti

Mardin'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaynanasının yolunu arabayla kesen gelin S.D.Ç., önce terlikle darbetti, ardından arabayla çarpıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Mardin'in Ardutluk ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaynanasının yolunu arabayla kesen S.D.Ç., önce terlikle darbetti, araya çevredeki vatandaşların girmesi üzerine ise arabasına binerek 57 yaşındaki N.Ç.'ye çarptı.
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Olay sonrası gelin arabaya binip olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan gelinin ifadesi ardından serbest kaldığı öğrenildi. İşte o anlar;📹
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naptın da kızı bu kadar delirttin
Şimdi gidip bu serbest kalmış hasta ruhlu geline hak ettiğini versen kadın hakları diye zırlarlar.
Sebebin neydi, nasıl çileden çıktı bilemem, şu an önemi de yok, yaptığı yanlış. Kötü davranıyorsa ilişiğini kesersin. Kendinden büyük birine bu şekilde davra... Devamını Gör
Nasıl çileden çıktıysa kadın artık 😁