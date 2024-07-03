Hollanda Polisi Türk Taraftarlarla Birlikte Galibiyet Kutladı: Üçlü Çektirip, Taraftarın Coşkusunu Paylaştılar

Avusturya'yı 2-1 yenen Milli Takım'a Avrupa'da destek yağdı. Maç sonrası sokaklara dökülen Türk taraftarların coşkusuna Hollanda polisi de dahil oldu. Bir polis taraftara üçlü çektirirken, diğer polisler de taraftarlarla birlikte marş söyleyip zıpladı.
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Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımıza Avrupa'daki taraftarlardan büyük destek geldi.
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Hollanda'da kutlama yapan taraftarlara polisin eşlik etmesi ortaya renkli anlar çıkmasına neden oldu. Bir polis taraftarlara üçlü çektirirken, diğerleri de taraftarlarla birlikte marş söyleyip zıpladı. İşte o anlar; 📹
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