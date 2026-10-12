Fatih Altaylı'nın Ailesine Ait Olduğu Öne Sürülen Manastır Görüntülendi

Van'a giden içerik üreticisi dunyaadamm, yaklaşık bin yıllık Varagavank Manastırı'nı görüntüledi. Yedi Kilise adıyla da bilinen yapı, Van'ın güneydoğusunda Erek Dağı'nın eteğinde yer alıyor ve yıllardır bakım bekleyen Ermeni miras yapıları arasında sayılıyor. Manastır, tapusunun gazeteci Fatih Altaylı'nın ailesine ait olduğu iddiasıyla da biliniyor. Konu 2022'de Garo Paylan'ın Altaylı'ya yaptığı çağrıyla geniş kesimlere yayılmıştı. Paylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan restorasyon başvurularının 'özel mülkiyet' gerekçesiyle reddedildiğini öne sürmüş, tapunun devredilmesini istemişti. Altaylı ise o günden bugüne tapu kaydıyla ilgili farklı mecralarda açıklama yapmıştı. Paylaşılan görüntüler, bu tartışmayı yeniden akla getirdi.
Altaylı, tapunun kendi adına değil, dedesi adına kayıtlı olduğunu söyledi
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