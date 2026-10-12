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Fatih Altaylı'nın Ailesine Ait Olduğu Öne Sürülen Manastır Görüntülendi

Fatih Altaylı'nın Ailesine Ait Olduğu Öne Sürülen Manastır Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 11:41

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Van'a giden içerik üreticisi dunyaadamm, yaklaşık bin yıllık Varagavank Manastırı'nı görüntüledi. Yedi Kilise adıyla da bilinen yapı, Van'ın güneydoğusunda Erek Dağı'nın eteğinde yer alıyor ve yıllardır bakım bekleyen Ermeni miras yapıları arasında sayılıyor. Manastır, tapusunun gazeteci Fatih Altaylı'nın ailesine ait olduğu iddiasıyla da biliniyor. Konu 2022'de Garo Paylan'ın Altaylı'ya yaptığı çağrıyla geniş kesimlere yayılmıştı. Paylan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılan restorasyon başvurularının 'özel mülkiyet' gerekçesiyle reddedildiğini öne sürmüş, tapunun devredilmesini istemişti. Altaylı ise o günden bugüne tapu kaydıyla ilgili farklı mecralarda açıklama yapmıştı. Paylaşılan görüntüler, bu tartışmayı yeniden akla getirdi.

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Altaylı, tapunun kendi adına değil, dedesi adına kayıtlı olduğunu söyledi

Altaylı, tapunun kendi adına değil, dedesi adına kayıtlı olduğunu söyledi

Paylan'ın iddiasının ardından Fatih Altaylı, Odatv'ye yaptığı açıklamada manastırın tapusunun kendi adına olmadığını belirtmişti. Altaylı, 'Benim adıma böyle bir tapu yok. Dedemin adına böyle bir tapu var.' diyerek kaydın dedesine ait olduğunu söyledi. Dedesinin tek mirasçısı olmadığını, çoğuyla görüşmediği başka mirasçıların da bulunduğunu anlattı. Kendi hissesinin yaklaşık 58'de bir olduğunu, bu hisseyi vermeye hazır olduğunu aktaran Altaylı, tek başına devir yapmasının yeterli olmayacağını, diğer hissedarlarla da görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Haziran 2026'da Nil Gülsüm'ün programına konuk olan Altaylı, konuyu bir kez daha ele aldı. Arazinin kendisine değil, hâlâ dedesi adına kayıtlı olduğunu yineleyen Altaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı isterse arazinin bedelsiz devredilebileceğini söyledi. 'Kültür Bakanlığı istiyorsa gelsin, ailenin diğer fertleriyle de konuşayım.' diyen Altaylı, ailenin manastırı yıkmadığını ve satmaya da kalkmadığını vurguladı.

Paylan'ın aktardığına göre bakanlık, restorasyon başvurularına yıllardır manastırın özel mülk olduğu yanıtını veriyordu. Tapu kaydına dair resmi bir belge haberlerde yer almadığı için, mülkiyet konusunda Altaylı'nın beyanı dışında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Fotoğraf: Dosseman / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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