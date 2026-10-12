Fatih Altaylı'nın Ailesine Ait Olduğu Öne Sürülen Manastır Görüntülendi

Paylan'ın iddiasının ardından Fatih Altaylı, Odatv'ye yaptığı açıklamada manastırın tapusunun kendi adına olmadığını belirtmişti. Altaylı, 'Benim adıma böyle bir tapu yok. Dedemin adına böyle bir tapu var.' diyerek kaydın dedesine ait olduğunu söyledi. Dedesinin tek mirasçısı olmadığını, çoğuyla görüşmediği başka mirasçıların da bulunduğunu anlattı. Kendi hissesinin yaklaşık 58'de bir olduğunu, bu hisseyi vermeye hazır olduğunu aktaran Altaylı, tek başına devir yapmasının yeterli olmayacağını, diğer hissedarlarla da görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

Haziran 2026'da Nil Gülsüm'ün programına konuk olan Altaylı, konuyu bir kez daha ele aldı. Arazinin kendisine değil, hâlâ dedesi adına kayıtlı olduğunu yineleyen Altaylı, Kültür ve Turizm Bakanlığı isterse arazinin bedelsiz devredilebileceğini söyledi. 'Kültür Bakanlığı istiyorsa gelsin, ailenin diğer fertleriyle de konuşayım.' diyen Altaylı, ailenin manastırı yıkmadığını ve satmaya da kalkmadığını vurguladı.

Paylan'ın aktardığına göre bakanlık, restorasyon başvurularına yıllardır manastırın özel mülk olduğu yanıtını veriyordu. Tapu kaydına dair resmi bir belge haberlerde yer almadığı için, mülkiyet konusunda Altaylı'nın beyanı dışında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Fotoğraf: Dosseman / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)