Fatih Altaylı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin İade Ettiği Parayı Hesapladı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon soruşturması kapsamında yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim'de TMSF'nin gönüllü iade hesabına aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce dondurulan hesaplardaki tedbirin yalnızca bu işlem için kaldırılmasına izin vermişti. Gazeteci Fatih Altaylı, iadenin ardından yaptığı değerlendirmede asıl tartışmayı paranın ne kadar süre bankada bekletildiği üzerine kurdu. Altaylı, çiftin yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı bir ayı aşkın süre faizde tuttuğunu söyledi, bu sürenin getirisini rakamlarla anlattı ve faizin de geri verilmesi gerektiğini savundu. Altaylı'nın dikkat çektiği ayrıntılar, iade sonrası çiftin elinde kalan tutara kadar uzanıyor.
Altaylı'ya Göre Kaya Çifti, 2,2 Milyar Lirayı Vadesi Dolana Kadar Bozmadan Bekletti
Altaylı'ya Göre İadeden Sonra Bile Çiftin Elinde 5,1 Milyon Dolar Kalıyor
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