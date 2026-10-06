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Fatih Altaylı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin İade Ettiği Parayı Hesapladı

Fatih Altaylı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin İade Ettiği Parayı Hesapladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.10.2026 - 14:43
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, fon soruşturması kapsamında yatırımlarının ana para dışındaki kısmını 5 Ekim'de TMSF'nin gönüllü iade hesabına aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce dondurulan hesaplardaki tedbirin yalnızca bu işlem için kaldırılmasına izin vermişti. Gazeteci Fatih Altaylı, iadenin ardından yaptığı değerlendirmede asıl tartışmayı paranın ne kadar süre bankada bekletildiği üzerine kurdu. Altaylı, çiftin yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı bir ayı aşkın süre faizde tuttuğunu söyledi, bu sürenin getirisini rakamlarla anlattı ve faizin de geri verilmesi gerektiğini savundu. Altaylı'nın dikkat çektiği ayrıntılar, iade sonrası çiftin elinde kalan tutara kadar uzanıyor.

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Altaylı'ya Göre Kaya Çifti, 2,2 Milyar Lirayı Vadesi Dolana Kadar Bozmadan Bekletti

Altaylı'ya Göre Kaya Çifti, 2,2 Milyar Lirayı Vadesi Dolana Kadar Bozmadan Bekletti

Altaylı, iadenin zamanlamasına dikkat çekti. Çiftin geri ödeme için valör tarihini beklediğini, vadeyi bozmadığını ve parayı ancak vadenin dolduğu tarihten sonra TMSF'ye aktardığını söyledi. Ana parayı koruyup yalnızca elde ettikleri kazancı geri ödediklerini de hatırlatan Altaylı, burada bir sorun olduğunu belirtti: Ona göre çift, yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı bir ayı aşkın süredir bankada faizde tutuyordu.

Altaylı'nın anlattığına göre, o günlerdeki yüzde 40 civarındaki faiz oranıyla 2,2 milyar liranın yıllık faizi yaklaşık 880 milyon lira ediyor. Bunun bir aylık getirisi 73,5 milyon lira tutuyor. Altaylı, bu tutarın bugünkü kurla kabaca 1,5 milyon dolara denk geldiğini de ekledi.

Altaylı'ya Göre İadeden Sonra Bile Çiftin Elinde 5,1 Milyon Dolar Kalıyor

Altaylı'ya Göre İadeden Sonra Bile Çiftin Elinde 5,1 Milyon Dolar Kalıyor

Altaylı, çiftin geçen Nisan ayında fona toplam yaklaşık 3,6 milyon dolar yatırdığını hatırlattı. Ona göre iadeden sonra bile çiftin elinde 5,1 milyon dolar bulunuyor ve bu tablo, beş ayda dolar bazında yüzde 50 civarı bir kazanç anlamına geliyor. Altaylı sözlerini, bir talimat daha verilmesi gerektiğini belirterek 'Hiç değilse faizini de geri versin' diyerek bitirdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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