Fatih Altaylı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin İade Ettiği Parayı Hesapladı

Altaylı, iadenin zamanlamasına dikkat çekti. Çiftin geri ödeme için valör tarihini beklediğini, vadeyi bozmadığını ve parayı ancak vadenin dolduğu tarihten sonra TMSF'ye aktardığını söyledi. Ana parayı koruyup yalnızca elde ettikleri kazancı geri ödediklerini de hatırlatan Altaylı, burada bir sorun olduğunu belirtti: Ona göre çift, yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı bir ayı aşkın süredir bankada faizde tutuyordu.

Altaylı'nın anlattığına göre, o günlerdeki yüzde 40 civarındaki faiz oranıyla 2,2 milyar liranın yıllık faizi yaklaşık 880 milyon lira ediyor. Bunun bir aylık getirisi 73,5 milyon lira tutuyor. Altaylı, bu tutarın bugünkü kurla kabaca 1,5 milyon dolara denk geldiğini de ekledi.