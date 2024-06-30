Taksim'i Yasaklayan İstanbul Valiliğine Bağdat Caddesi Trollemesi: LGBTİ'ler Pride'ı Bağdat Caddesinde Kutladı

Tüm Aşamalar Maketlerle Canlandırıldı: Malezya'da Bir Anaokulunda Çocuklara Kurban Kesme Eğitimi Verildi

Apple Kameraları mı Bozuyor? Bir Kullanıcı Kullandığı iPhone ile Yeni Bir iPhone'un Kamerasını Karşılaştırdı