Taksim'i Yasaklayan İstanbul Valiliğine Bağdat Caddesi Trollemesi: LGBTİ'ler Pride'ı Bağdat Caddesinde Kutladı

İstanbul Valiliği bugün yaptığı açıklamada Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini belirterek Taksim Meydanı etrafındaki yolları kapattı. Fakat LGBTİ+'lar herkesi şaşırtarak İstanbul Bağdat Caddesi'nde Onur Yürüyüşü için bir araya geldi.
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Daha önce Taksim çağrısı yapan LGBTİ'ler yasaklama kararıyla Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Grup yaptıkları basın açıklamasında, "Polisi kandırmaktan, bizimle uğraşmak zorunda bırakmaktan hiç bıkmadık!” sözlerine yer verdi.
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Basın açıklamasının ardından yapılan eyleme son anda gelen polis, Bağdat Caddesi'nin ara sokaklarda LGBTİ+ aradı.
@istanbulpride Instagram hesabından paylaşılan bir gönderi: "Tüm yolları, meydanları kapattınız. Koca bir şehirde hayatı durdurdunuz. Ama şunu unuttunuz: Biz gerekirse taşı deler, zamanı büker, yine birbirimizi gülüşlerimizde buluruz."
Eylemin başladığı o anlar 👇
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