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Taksim'i Yasaklayan İstanbul Valiliğine Bağdat Caddesi Trollemesi: LGBTİ'ler Pride'ı Bağdat Caddesinde Kutladı

Taksim'i Yasaklayan İstanbul Valiliğine Bağdat Caddesi Trollemesi: LGBTİ'ler Pride'ı Bağdat Caddesinde Kutladı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 18:30

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İstanbul Valiliği bugün yaptığı açıklamada Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini belirterek Taksim Meydanı etrafındaki yolları kapattı. Fakat LGBTİ+'lar herkesi şaşırtarak İstanbul Bağdat Caddesi'nde Onur Yürüyüşü için bir araya geldi.

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Daha önce Taksim çağrısı yapan LGBTİ'ler yasaklama kararıyla Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Grup yaptıkları basın açıklamasında, "Polisi kandırmaktan, bizimle uğraşmak zorunda bırakmaktan hiç bıkmadık!” sözlerine yer verdi.

Daha önce Taksim çağrısı yapan LGBTİ'ler yasaklama kararıyla Bağdat Caddesi'nde bir araya geldi. Grup yaptıkları basın açıklamasında, "Polisi kandırmaktan, bizimle uğraşmak zorunda bırakmaktan hiç bıkmadık!” sözlerine yer verdi.

Basın açıklamasının ardından yapılan eyleme son anda gelen polis, Bağdat Caddesi'nin ara sokaklarda LGBTİ+ aradı.

Basın açıklamasının ardından yapılan eyleme son anda gelen polis, Bağdat Caddesi'nin ara sokaklarda LGBTİ+ aradı.

@istanbulpride Instagram hesabından paylaşılan bir gönderi: "Tüm yolları, meydanları kapattınız. Koca bir şehirde hayatı durdurdunuz. Ama şunu unuttunuz: Biz gerekirse taşı deler, zamanı büker, yine birbirimizi gülüşlerimizde buluruz."

@istanbulpride Instagram hesabından paylaşılan bir gönderi: "Tüm yolları, meydanları kapattınız. Koca bir şehirde hayatı durdurdunuz. Ama şunu unuttunuz: Biz gerekirse taşı deler, zamanı büker, yine birbirimizi gülüşlerimizde buluruz."

Eylemin başladığı o anlar 👇

Yürüyüşe katılan bir kişinin açıklaması 👇

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