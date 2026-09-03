Mars'ın Derinliklerinde Ezber Bozan Keşif: Bir Yüzü Tamamen Erimiş Olabilir
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Güneş Sistemi’nin en çok merak edilen üyelerinden biri olan Kızıl Gezegen Mars, bilim insanlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı. Yıllardır soğuk, çölleşmiş ve jeolojik olarak büyük ölçüde ölü bir kaya kütlesi olarak kabul edilen gezegenin derinliklerine dair ezber bozan yeni bir araştırma yayımlandı. Uzmanlar, Mars’ın iç yapısının sanılanın aksine simetrik bir düzende olmadığını ve güney yarım küresinin altındaki katmanların adeta erimiş bir halde bulunduğunu tespit etti.
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Ezber bozan keşif: Mars'ın bir kısmı tamamen erimiş olabilir.
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Mars'ın iç dinamiklerinin çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı.
Bu keşif Mars'ın gizemine dair yeni kapı açtı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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