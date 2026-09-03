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Mars'ın Derinliklerinde Ezber Bozan Keşif: Bir Yüzü Tamamen Erimiş Olabilir

Mars'ın Derinliklerinde Ezber Bozan Keşif: Bir Yüzü Tamamen Erimiş Olabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.09.2026 - 13:39
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Güneş Sistemi’nin en çok merak edilen üyelerinden biri olan Kızıl Gezegen Mars, bilim insanlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı. Yıllardır soğuk, çölleşmiş ve jeolojik olarak büyük ölçüde ölü bir kaya kütlesi olarak kabul edilen gezegenin derinliklerine dair ezber bozan yeni bir araştırma yayımlandı. Uzmanlar, Mars’ın iç yapısının sanılanın aksine simetrik bir düzende olmadığını ve güney yarım küresinin altındaki katmanların adeta erimiş bir halde bulunduğunu tespit etti.

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Ezber bozan keşif: Mars'ın bir kısmı tamamen erimiş olabilir.

Ezber bozan keşif: Mars'ın bir kısmı tamamen erimiş olabilir.

ABD merkezli Arizona Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) önderliğinde yürütülen uluslararası çalışmada, gezegenin iki yarım küresi arasında devasa bir sıcaklık farkı olduğu anlaşıldı. Yıllardır uzayda görev yapan Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter gibi dev uzay araçlarından elde edilen onlarca yıllık yer çekimi verilerini inceleyen araştırmacılar, kritik bir sonuca ulaştı. Yapılan ayrıntılı analizler, Mars'ın güney yarım küresinin derinliklerindeki mantonun, kuzey yarım küreye kıyasla 200 ila 400 santigrat derece daha sıcak olduğunu ortaya koydu. Bu ısı farkı, gezegenin güneydeki iç katmanlarının yarı sıvı veya tamamen erimiş halde bulunabileceğine işaret etti.

Mars'ın iç dinamiklerinin çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı.

Mars'ın iç dinamiklerinin çok daha karmaşık olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Alexander Berne, elde edilen verilerin gezegen biliminde köklü bir yaklaşım değişimine yol açacağını belirtti. Gelişmiş yer çekimi verileri sayesinde gök cisimlerinin üç boyutlu haritalarının çıkarılabildiğini vurgulayan Berne, geçmişte tüm gezegenlerin iç yapılarının kusursuz bir küresel simetriye sahip olduğunun varsayıldığını aktardı. Ancak Mars’tan gelen son bulgular, bu teorinin her zaman geçerli olmadığını ve gezegen iç dinamiklerinin çok daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu kanıtladı.

Bu keşif Mars'ın gizemine dair yeni kapı açtı.

Bu keşif Mars'ın gizemine dair yeni kapı açtı.

Gezegenin iç derinliklerinde yakalanan bu aşırı sıcaklık dengesizliği, bilim insanlarının uzun süredir çözmeye çalıştığı başka bir bulmacanın da yanıtı olabilir. Araştırma ekibi, tespit edilen bu devasa ısı farkının, Mars’ın güneyinde gözlemlenen yoğun manyetik alan sapmalarını ve NASA’nın InSight uzay aracının kaydettiği sıra dışı sismik dalga hareketlerini doğrudan açıklayabileceğini ifade ediyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Caltech araştırmacısı Amirhossein Bagheri ise kuzey ve güney arasındaki bu asimetrik yapının, Mars’ın bir zamanlar yüzeyinde barındırdığı sıvı suyun ve hidrolojik geçmişinin izlerini taşıdığını söyledi. Bilim insanlarına göre bu sıra dışı durum, Mars’ın geçmişinde yaşanan devasa bir gök taşı çarpmasının sonucu olabileceği gibi, güneydeki kalın jeolojik katmanların ısıyı hapsederek mantoyu içten içe eritmeye devam etmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Mars'ın gizemini çözmeye yönelik bu kritik keşif, gezegenlerin oluşum ve evrim süreçlerini anlamlandırmada yepyeni bir sayfa açtı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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