Mars'ın Derinliklerinde Ezber Bozan Keşif: Bir Yüzü Tamamen Erimiş Olabilir

Gezegenin iç derinliklerinde yakalanan bu aşırı sıcaklık dengesizliği, bilim insanlarının uzun süredir çözmeye çalıştığı başka bir bulmacanın da yanıtı olabilir. Araştırma ekibi, tespit edilen bu devasa ısı farkının, Mars’ın güneyinde gözlemlenen yoğun manyetik alan sapmalarını ve NASA’nın InSight uzay aracının kaydettiği sıra dışı sismik dalga hareketlerini doğrudan açıklayabileceğini ifade ediyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Caltech araştırmacısı Amirhossein Bagheri ise kuzey ve güney arasındaki bu asimetrik yapının, Mars’ın bir zamanlar yüzeyinde barındırdığı sıvı suyun ve hidrolojik geçmişinin izlerini taşıdığını söyledi. Bilim insanlarına göre bu sıra dışı durum, Mars’ın geçmişinde yaşanan devasa bir gök taşı çarpmasının sonucu olabileceği gibi, güneydeki kalın jeolojik katmanların ısıyı hapsederek mantoyu içten içe eritmeye devam etmesinden de kaynaklanıyor olabilir. Mars'ın gizemini çözmeye yönelik bu kritik keşif, gezegenlerin oluşum ve evrim süreçlerini anlamlandırmada yepyeni bir sayfa açtı.