Yazlığına Gelen Misafirlerden Bıkan Bir Kadın Evini Satacağını Duyurdu
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Bütçesi olan pek çok vatandaş ileriki yaşlarında hem daha huzurlu bir ortam hem de hava değişikliği nedeniyle yazlık ev almaya yöneliyor. Yazlık evlerden memnun olanlar da var olmayanlar da. Dilek isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise yazlığını satışa çıkardığını duyurdu.
Vatandaşın yazlığını satılığa çıkarma nedenini ise ekonomik veya zorunlu sebeplerden değil gelen misafir yoğunluğundan ve kendisi ve ailesine vakit ayıramama kaynaklı olduğunu açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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