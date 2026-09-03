Yazlığına Gelen Misafirlerden Bıkan Bir Kadın Evini Satacağını Duyurdu

Bütçesi olan pek çok vatandaş ileriki yaşlarında hem daha huzurlu bir ortam hem de hava değişikliği nedeniyle yazlık ev almaya yöneliyor. Yazlık evlerden memnun olanlar da var olmayanlar da. Dilek isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise yazlığını satışa çıkardığını duyurdu.

Vatandaşın yazlığını satılığa çıkarma nedenini ise ekonomik veya zorunlu sebeplerden değil gelen misafir yoğunluğundan ve kendisi ve ailesine vakit ayıramama kaynaklı olduğunu açıkladı.