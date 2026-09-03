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Yazlığına Gelen Misafirlerden Bıkan Bir Kadın Evini Satacağını Duyurdu

Yazlığına Gelen Misafirlerden Bıkan Bir Kadın Evini Satacağını Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.09.2026 - 14:02
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Bütçesi olan pek çok vatandaş ileriki yaşlarında hem daha huzurlu bir ortam hem de hava değişikliği nedeniyle yazlık ev almaya yöneliyor. Yazlık evlerden memnun olanlar da var olmayanlar da. Dilek isimli bir sosyal medya kullanıcısı ise yazlığını satışa çıkardığını duyurdu.

Vatandaşın yazlığını satılığa çıkarma nedenini ise ekonomik veya zorunlu sebeplerden değil gelen misafir yoğunluğundan ve kendisi ve ailesine vakit ayıramama kaynaklı olduğunu açıkladı.

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Paylaşım epey ses getirdi:

'Biz yazlığı satmaya karar verdik bu sene. On yıldır buraya vereceğimiz parayı beş yıldızlı otele verseydik daha çok dinlenir, daha çok denize girerdik. Ne bir ayağımı suya sokabiliyorum, ne bir dinlenebiliyorum. Koş Dilek mutfağa, koş sabah kahvaltısı, akşam yemeği derken çok yoruldum. Eşim marketçi, ben mutfakçı. 'Ay Dilekçiğim burası çok güzelmiş, biz seneye de geliriz.' Tabii, beleş beleş yazlık. Beleş. O yüzden satıyoruz. Biz yazlığı satıyoruz arkadaşlar. Alacak olan varsa indirim de yapacağım. Çok yoruldum artık. Böyle olmaz arkadaşlar. Geliyorum ayağımı denize sokmadan kış geliyor. Hop toparlanıp gidiyorum. Ne bu ya? Evi temizle, yatak topla, çamaşır... Yok, geliyorlar denizden kumlarıyla, kum temizle, mutfağa git, yemek yap. Çok yor... Eşim desem mutfağı, 'Ay şu bitti git gel al, git...' O da çok yoruldu, ben de. Biz satıyoruz. Biz satıyoruz, hiç tavsiye etmiyoruz yazlık.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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