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Dinlerken Kendini Bulacağın Şarkı Bu Testin Sonunda!

etiket Dinlerken Kendini Bulacağın Şarkı Bu Testin Sonunda!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
03.09.2026 - 14:01
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Bazı şarkılar var ki dinlerken kendimizi buluruz. Herkes için bu şarkı farklı elbette. Senin dinlerken kendini bulduğun şarkı hangisi öğrenmek ister misin? Haydi 'o' şarkıyı birlikte bulalım!

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1. Canın sıkıldığında ne yapıyorsun genelde?

2. Aşkta kendini kaybedenlerden misin?

3. Şarkı dinlerken seni en çok ne etkiler?

4. Eski sevgilin mesaj attı diyelim, cevap verir misin?

5. Hayatında bir şeyler ters gidince ne düşünürsün?

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6. Hangisi senin genel ruh halini yansıtıyor?

7. Bu mekanlardan hangisi sana daha uygun?

8. Hangisi senin için daha önemli?

Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

Sen duygularını sonuna kadar yaşayan birisin. Kendini sorgulamaktan kaçmıyorsun, çünkü o an ne yaşadığını anlamak senin için önemli. Hayatındaki değişimleri kabul etmek biraz zaman alsa da sonunda kabulleniyorsun. Seni mutlu etmeyen şeyleri değiştirmek için çaba harcıyorsun. O yüzden senin kendini bulacağın şarkı Kendime Yeni Bir Ben Lazım! 

Bu şarkıyı konserde dinleyerek kendini yeniden bulmak için detaylar burada!

Kenan Doğulu - Çakkıdı

Kenan Doğulu - Çakkıdı

Sen hayatı pek fazla ciddiye almayanlardansın. Sadece anı yaşıyorsun yani. Canın sıkıldığında öyle saatlerce oturup dertlenmiyorsun. Hemen kendini toparlayacak bir şey buluyorsun. Arkadaşlarınla oturup sosyalleşmek bile senin enerjini yükseltmeye yetiyor. Ne zaman bir sıkıntın olsa hemen kendini yükseltecek bir şeyler bulmayı başarıyorsun yani. O yüzden senin kendini bulacağın şarkı Çakkıdı!

Bu şarkıyla konserde çoşmak için detaylar burada!

Yıldız Tilbe - Delikanlım

Yıldız Tilbe - Delikanlım

Sen duygularını sonuna kadar yaşayan birisin. Her duyguyu en derin şekilde hissediyorsun. Sevdin mi tam seviyorsun, kırıldığında ise kolay kolay unutamıyorsun. Mantığınla kalbin karşı karşıya geldiğinde hep kalbinin tarafını seçiyorsun. Şarkı dinlerken de kalbine dokunan parçalar seni etkiliyor. O yüzden senin kendini bulacağın şarkı Delikanlım!

Bu şarkıyı konserde Yıldız Tilbe'den dinlemek için detaylar burada!

Sibel Can - Padişah

Sibel Can - Padişah

Sen dışarıdan güçlü görünsen de aslında içinde yoğun duygular yaşayan birisin. Sevdiğin insanlara karşı çok düşüncelisin. Kolay kolay onlara sırtını dönmüyorsun. Sevdiklerinle kurduğun bağlar çok değerli çünkü. Duygularını daha çok içinde yaşıyorsun. Ama bazı şarkılarla onları dışa vurmayı becerebiliyorsun. O yüzden senin kendini bulacağın şarkı Padişah!

Bu şarkıyı bağıra çağıra konserde söylemek için detaylar burada!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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