Dinlerken Kendini Bulacağın Şarkı Bu Testin Sonunda!

Sen duygularını sonuna kadar yaşayan birisin. Kendini sorgulamaktan kaçmıyorsun, çünkü o an ne yaşadığını anlamak senin için önemli. Hayatındaki değişimleri kabul etmek biraz zaman alsa da sonunda kabulleniyorsun. Seni mutlu etmeyen şeyleri değiştirmek için çaba harcıyorsun. O yüzden senin kendini bulacağın şarkı Kendime Yeni Bir Ben Lazım!

Bu şarkıyı konserde dinleyerek kendini yeniden bulmak için detaylar burada!