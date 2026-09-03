Dinlerken Kendini Bulacağın Şarkı Bu Testin Sonunda!
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Bazı şarkılar var ki dinlerken kendimizi buluruz. Herkes için bu şarkı farklı elbette. Senin dinlerken kendini bulduğun şarkı hangisi öğrenmek ister misin? Haydi 'o' şarkıyı birlikte bulalım!
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1. Canın sıkıldığında ne yapıyorsun genelde?
2. Aşkta kendini kaybedenlerden misin?
3. Şarkı dinlerken seni en çok ne etkiler?
4. Eski sevgilin mesaj attı diyelim, cevap verir misin?
5. Hayatında bir şeyler ters gidince ne düşünürsün?
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6. Hangisi senin genel ruh halini yansıtıyor?
7. Bu mekanlardan hangisi sana daha uygun?
8. Hangisi senin için daha önemli?
Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
Kenan Doğulu - Çakkıdı
Yıldız Tilbe - Delikanlım
Sibel Can - Padişah
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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