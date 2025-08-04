Suudi Arabistan'ın Meşhur Dondurmasını Deneyen Kişi Herkeste Merak Uyandırdı

Bir ülke hakkında en çok neyi merak edersiniz? Muhtemelen insanların yaşayışlarını, adetlerini, yediklerini, içtiklerini...Öyle ki sosyal medyada artık bir akım haline gelen video çeşidi de var: Yabancı ülkelerin atıştırmalıklarını deneme!

Bir kullanıcı da Suudi Arabistan'ın meşhur dondurmalarını denedi. Bu dondurmalar, bizlerin alışık olduğu formdan çok daha başka bir forma sahip ve bir meyve gibi yenebiliyor. Videoyu izleyen herkesin tadını merak edeceğinden eminiz.