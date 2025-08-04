Suudi Arabistan'ın Meşhur Dondurmasını Deneyen Kişi Herkeste Merak Uyandırdı

Bir ülke hakkında en çok neyi merak edersiniz? Muhtemelen insanların yaşayışlarını, adetlerini, yediklerini, içtiklerini...Öyle ki sosyal medyada artık bir akım haline gelen video çeşidi de var: Yabancı ülkelerin atıştırmalıklarını deneme!
Bir kullanıcı da Suudi Arabistan'ın meşhur dondurmalarını denedi. Bu dondurmalar, bizlerin alışık olduğu formdan çok daha başka bir forma sahip ve bir meyve gibi yenebiliyor. Videoyu izleyen herkesin tadını merak edeceğinden eminiz.
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Çilek, şeftali, mango...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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