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Suudi Arabistan'da Aracını Yıkatan Kadın Paspasa Konulan Hoşgeldin Yazısını "Kur'an Yazısı" Diyerek Geri Verdi

Suudi Arabistan'da Aracını Yıkatan Kadın Paspasa Konulan Hoşgeldin Yazısını "Kur'an Yazısı" Diyerek Geri Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.06.2025 - 19:01

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Kur'an-ı Kerim'in dili Arapça. Bu durum, birçok insanın zihninde kafa karışıklığına yol açıyor. Bazıları, bundan dolayı Arapça'nın kutsal bir dil olduğu düşünülüyor. İnsanlar Arapça yazılı herhangi bir cümle karşısında ne yapacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. 

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde aracını yıkatan bir kadın, paspasın üzerine araç kirlenmesin diye konulan kağıdı üzerinde Arap harfleri ile 'Hoş geldin' yazısı olduğu için basmak istemedi. Kağıdı görevliye geri veren kadının o anları sosyal medyada viral oldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Üstüne basamayız Kur'an yazısı"

"Üstüne basamayız Kur'an yazısı"

Kağıdın üzerinde 'Hoş geldin' yazıyor olmasına rağmen harfleri kutsal olarak addetmesi, pek çok kişi tarafından eleştirildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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