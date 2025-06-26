Suudi Arabistan'da Aracını Yıkatan Kadın Paspasa Konulan Hoşgeldin Yazısını "Kur'an Yazısı" Diyerek Geri Verdi

Kur'an-ı Kerim'in dili Arapça. Bu durum, birçok insanın zihninde kafa karışıklığına yol açıyor. Bazıları, bundan dolayı Arapça'nın kutsal bir dil olduğu düşünülüyor. İnsanlar Arapça yazılı herhangi bir cümle karşısında ne yapacağı konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde aracını yıkatan bir kadın, paspasın üzerine araç kirlenmesin diye konulan kağıdı üzerinde Arap harfleri ile 'Hoş geldin' yazısı olduğu için basmak istemedi. Kağıdı görevliye geri veren kadının o anları sosyal medyada viral oldu.