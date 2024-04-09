Survivor Poyraz'ın İlk Paylaşımından Mimar Selim Bey'in Tasarımlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Poyraz'ın İlk Paylaşımından Mimar Selim Bey'in Tasarımlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Nisan Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor denince akla ilk gelen isimlerden Hilmi Cem'in, Poyraz sonrası yıkıma uğrayan Mavi takım hakkındaki sözleri tepki çekti. 'Eski' Hilmi Cem'in bu tarz konuşmalara girmeyeceğini söyleyen izleyici kafaları karıştırdı.
Survivor All Star'dan beklenmedik bir şekilde 19. olarak elenen Poyraz'dan haber alınamıyordu. Hakkında pek çok iddianın ortaya atıldığı Poyraz sonunda sessizliğini bozdu!
Survivor All Star 2024 kaos dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Her yeni bölümüyle bizi daha da şaşırtan programda, Acun Ilıcalı'yı bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar sinirli görüyoruz. Son bölümde yine sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı, motivasyonu düştüğü için takımı yarı yolda bıraktığını düşündüğü Ogeday'a patladı.
İnci Taneleri'nin Dilber'i olarak karşımıza çıkan ve başarılı oyunculuğuyla hem sosyal medyayı hem de reytingleri etkisi altına alan Hazar Ergüçlü, Elle Dergisi için herkesin dikkatini çekecek açıklamalar yaptı. Hayatının farklı bir yere evrildiğini anlatan ünlü oyuncu, yıllar sonra Medcezir ve Kuzey Güney itirafıyla dikkat çekti.
Survivor All Star'a konuk olan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, Mavi takım yarışmacısı Aysu'yla yakınlaşmış ve ona şans bandanası vermişti. Aysu yarışmadan elendikten sonra Ronaldinho'yla görüştüğü iddia edilirken, Kelebek'ten Cansu Topçu'nun haberine göre iki isim bir araya geldi.
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Bir dönemin reyting rekorları kıran programı Evim Şahane'yi annelerimiz heyecanla izlerken, programın sempatik mimarı Selim Bey'in tasarımları bugün gözümüze epey garip geliyor. @tokatdollukkoyu adlı X kullanıcısı bunu fark etmiş olacak ki Selim Bey'in unutulmaz tasarımlarından bir flood derlemiş.
Survivor All Star'da yakınlıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre ve Aleyna sık sık sosyal medyada gündem olurken, Yunus Emre ve Aleyna'nın konuşması akıllara Medcezir Yaman'ı getirdi.
Ramazan ayı boyunca ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu. Kendisine gelen soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı, bu yıl hem benzer hem de geçtiğimiz yıllardan oldukça farklı sorularla karşı karşıya kaldı. Ramazan'ın bitmesine bir gün kala cevapladığı "erkeğin görevleri" sorusu ise epey ilgi çekti.
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