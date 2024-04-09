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Survivor Yunus Emre'nin Aleyna'ya Sert Çıkışı Akıllara Medcezir Yaman'ı Getirdi!

Survivor Yunus Emre'nin Aleyna'ya Sert Çıkışı Akıllara Medcezir Yaman'ı Getirdi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 13:33

Survivor All Star'da yakınlıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Yunus Emre ve Aleyna sık sık sosyal medyada gündem olurken, Yunus Emre ve Aleyna'nın konuşması akıllara Medcezir Yaman'ı getirdi.

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Survivor All Star'da yakınlıklarıyla sık sık izleyicilerin radarına takılan Yunus Emre ve Aleyna'nın gündem olmadığı gün yok.

Survivor All Star'da yakınlıklarıyla sık sık izleyicilerin radarına takılan Yunus Emre ve Aleyna'nın gündem olmadığı gün yok.

Aleyna'yla yakınlığı sebebiyle eşi Beria'dan telefonla uyarı bile almasına rağmen kimseyi dinlemeyen Yunus Emre, Aleyna'dan uzak duramazken ikilinin bir konuşması viral oldu.

Aleyna'yla yakınlığı sebebiyle eşi Beria'dan telefonla uyarı bile almasına rağmen kimseyi dinlemeyen Yunus Emre, Aleyna'dan uzak duramazken ikilinin bir konuşması viral oldu.

Aleyna'ya "Beni kolejde okuduğun çocuklarla karıştırma" diyen Yunus Emre'nin bu sözleri herkesi şaşırtırken, akıllara Medcezir Yaman'ın enfes repliği geldi.

Aleyna'ya "Beni kolejde okuduğun çocuklarla karıştırma" diyen Yunus Emre'nin bu sözleri herkesi şaşırtırken, akıllara Medcezir Yaman'ın enfes repliği geldi.

Hatırlarsanız Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Yaman karakteri, Mira'ya "Benim tuttuğum eli bir başkası tutarsa kırarım" demiş ve bu anlar dizideki en unutulmaz sahnelerden biri olmuştu.

Hatırlarsanız Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Yaman karakteri, Mira'ya "Benim tuttuğum eli bir başkası tutarsa kırarım" demiş ve bu anlar dizideki en unutulmaz sahnelerden biri olmuştu.

İşte Yunus Emre'nin o anları:

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Yaman'ın o sahnesini de buraya bırakıyoruz:

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