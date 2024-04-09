Brezilya'ya mı Gitti? Survivor Aysu ve Ronaldinho Arasında Neler Oluyor?

Survivor All Star'a konuk olan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, Mavi takım yarışmacısı Aysu'yla yakınlaşmış ve ona şans bandanası vermişti. Aysu yarışmadan elendikten sonra Ronaldinho'yla görüştüğü iddia edilirken, Kelebek'ten Cansu Topçu'nun haberine göre iki isim bir araya geldi.

KAYNAK: Hürriyet Kelebek/ Cansu Topçu