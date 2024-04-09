Brezilya'ya mı Gitti? Survivor Aysu ve Ronaldinho Arasında Neler Oluyor?
Brezilya'ya mı Gitti? Survivor Aysu ve Ronaldinho Arasında Neler Oluyor?
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Survivor All Star'a konuk olan dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, Mavi takım yarışmacısı Aysu'yla yakınlaşmış ve ona şans bandanası vermişti. Aysu yarışmadan elendikten sonra Ronaldinho'yla görüştüğü iddia edilirken, Kelebek'ten Cansu Topçu'nun haberine göre iki isim bir araya geldi.
KAYNAK: Hürriyet Kelebek/ Cansu Topçu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sürprizlerin bitmediği Survivor All Star'ın en büyük olaylarından biri Acun Ilıcalı'nın dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'yu getirmesi oldu.
Survivor yarışmacılarıyla ayak tenisi oynayan Ronaldinho, tribünde kendisini izleyen yarışmacı Aysu Keskin'le özel olarak ilgilenmiş ve yanına gitmişti.
Bandanasını şans getirmesi için Aysu'ya hediye eden ve iddialara göre Aysu'nun telefon numarasını alan Ronaldinho ve Aysu arasında neler olacağı merak edilirken, Aysu'nun Survivor'dan elenmesiyle ikili hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Hürriyet Kelebek'ten Cansu Topçu'nun haberine göre Aysu, Brezilya'ya giderek Ronaldinho'yla buluştu.
İddialara göre Brezilya'da tatilde olan Aysu'yla Ronaldinho görüşmeye devam ediyor. Bakalım daha nasıl gelişmeler yaşanacak?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda