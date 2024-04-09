Evim Şahane'yle Tanıdığımız Mimar Selim Bey'in En Unutulmaz Tasarımları
Evim Şahane'yle Tanıdığımız Mimar Selim Bey'in En Unutulmaz Tasarımları
Kaynak: https://twitter.com/tokatdollukkoyu/s...
Bir dönemin reyting rekorları kıran programı Evim Şahane'yi annelerimiz heyecanla izlerken, programın sempatik mimarı Selim Bey'in tasarımları bugün gözümüze epey garip geliyor. @tokatdollukkoyu adlı X kullanıcısı bunu fark etmiş olacak ki Selim Bey'in unutulmaz tasarımlarından bir flood derlemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2012-2015 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane programını muhakkak hatırlarsınız.
Sempatik mimar Selim Bey'in insanların evini yenilediği program özellikle annelerimizi etkisi altına alırken, o dönem Selim Bey'in tasarımları çok beğeniliyordu.
Tasarımlarına muhakkak kişisel noktalar ekleyen Selim Bey'in tasarımları her açıdan "eşsiz" olurken, şimdilerde absürt bulunan bu tasarımlar X'te bir flooda konu oldu.
Çapraz halı takıntısı, her yere koyduğu nişler ve pembe renk sevdasıyla tanıdığımız Selim Bey'in en unutulmaz tasarımlarının derlendiği floodu sizlerle paylaşıyoruz.
İşte @tokatdollukkoyu adlı X kullanıcısının enfes tespitleri:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda