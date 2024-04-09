Evim Şahane'yle Tanıdığımız Mimar Selim Bey'in En Unutulmaz Tasarımları

Bir dönemin reyting rekorları kıran programı Evim Şahane'yi annelerimiz heyecanla izlerken, programın sempatik mimarı Selim Bey'in tasarımları bugün gözümüze epey garip geliyor. @tokatdollukkoyu adlı X kullanıcısı bunu fark etmiş olacak ki Selim Bey'in unutulmaz tasarımlarından bir flood derlemiş.