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Ramazan Biterken Nihat Hatipoğlu'nun "Erkeğin Görevleri" Açıklaması Gündem Oldu

Ramazan Biterken Nihat Hatipoğlu'nun "Erkeğin Görevleri" Açıklaması Gündem Oldu

Nihat Hatipoğlu
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 14:26

Ramazan ayı boyunca ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu. Kendisine gelen soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı, bu yıl hem benzer hem de geçtiğimiz yıllardan oldukça farklı sorularla karşı karşıya kaldı. Ramazan'ın bitmesine bir gün kala cevapladığı 'erkeğin görevleri' sorusu ise epey ilgi çekti.

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Özellikle Ramazan ayında ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu.

Özellikle Ramazan ayında ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu.

Yıllardır iftar ve sahur programlarıyla ekranlarda yer alan ve seyircinin merakla izlediği isimlerden biri Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu. Ekranlarda anlattığı hikayeler ve dini bilgilerle tanınan Hatipoğlu, sosyal medyanın da konuşulan isimlerinden.

Bu yıl yeniden iftar ve sahur özel programlarıyla Ramazan boyunca seyirci karşısında olan Nihat Hatipoğlu, kendisine gelen sorulara büyük bir titizlikle cevap verdi.

Bu yıl yeniden iftar ve sahur özel programlarıyla Ramazan boyunca seyirci karşısında olan Nihat Hatipoğlu, kendisine gelen sorulara büyük bir titizlikle cevap verdi.

Önceki yıllarda programlarını havaların sıcak olmasıyla birlikte açık alanda, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştiren Nihat Hatipoğlu, bu yıl seyircisini stüdyoda ağırlıyor. Bu sırada kendisini izlemeye gelenlerin sorularını da cevaplamaya devam ediyor.

Her ne kadar uzun süredir her Ramazan'da kendisine gelen enteresan sorulara şahit olsak da bir türlü bu duruma alışamadık.

Her ne kadar uzun süredir her Ramazan'da kendisine gelen enteresan sorulara şahit olsak da bir türlü bu duruma alışamadık.

Soruların kimi zaman saçmalığı, kimi zaman üzücülüğü bizi dumur ediyor. Ancak çoğu soru hepimize kahkaha attırıyor. Yalnız bize değil, Nihat Hatipoğlu'na da absürt geliyor bu sorular...

Bu yıla damga vuran sorular arasında 'Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?', 'Instagram'da filtre caiz mi? gibi başlıklar yer aldı.

Bu yıla damga vuran sorular arasında 'Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?', 'Instagram'da filtre caiz mi? gibi başlıklar yer aldı.

Piercingin abdeste engel olup olmadığı, protez tırnaklarla abdest alınıp alınamayacağı ve daha pek çok soru Nihat Hatipoğlu'nun cevapladığı konular arasındaydı.

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Nihat Hatipoğlu bu sefer de "erkeğin görevlerini" saydığı konuşmasıyla dikkat çekti.

Nihat Hatipoğlu bu sefer de "erkeğin görevlerini" saydığı konuşmasıyla dikkat çekti.

Seyircilerinin ve takipçilerinin kimi zaman kendisine 'Evde erkekler ne yapmalı?' sorusunu yönelttiğini söyleyen Nihat Hatipoğlu, 'Erkek bir kere eşine yardım etmeli' diyerek söze başladı.

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"Erkek bir kere eşine yardım etmeli. Elbisesini gerekirse kendi temizlemeli, ütülemeli. Kendi söküğünü dikebilmeli. Gerekirse kahve pişirip eşine ikram etmeli."

"Erkek bir kere eşine yardım etmeli. Elbisesini gerekirse kendi temizlemeli, ütülemeli. Kendi söküğünü dikebilmeli. Gerekirse kahve pişirip eşine ikram etmeli."

'Erkek bir kere eşine yardım etmeli. Elbisesini gerekirse kendi temizlemeli, ütülemeli. Kendi söküğünü dikebilmeli. Ağır eşya taşırken eşine yardım etmeli. Gerekirse kahve pişirip eşine ikram etmeli.'

Aynı zamanda erkeklerin bir karar alırken eşine danışmaları gerektiğini de belirtti.

Aynı zamanda erkeklerin bir karar alırken eşine danışmaları gerektiğini de belirtti.

'Ev işleri ağırlaştığında yükü paylaşmalı, eşi rahatsızlandığında onunla ilgilenmeli. Erkek aileyi ilgilendiren konularda da mutlaka karısına danışarak karar almalı.'

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