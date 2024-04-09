Ramazan Biterken Nihat Hatipoğlu'nun "Erkeğin Görevleri" Açıklaması Gündem Oldu
Ramazan Biterken Nihat Hatipoğlu'nun "Erkeğin Görevleri" Açıklaması Gündem Oldu
Ramazan ayı boyunca ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu. Kendisine gelen soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı, bu yıl hem benzer hem de geçtiğimiz yıllardan oldukça farklı sorularla karşı karşıya kaldı. Ramazan'ın bitmesine bir gün kala cevapladığı 'erkeğin görevleri' sorusu ise epey ilgi çekti.
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Özellikle Ramazan ayında ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden bir tanesi Nihat Hatipoğlu.
Bu yıl yeniden iftar ve sahur özel programlarıyla Ramazan boyunca seyirci karşısında olan Nihat Hatipoğlu, kendisine gelen sorulara büyük bir titizlikle cevap verdi.
Her ne kadar uzun süredir her Ramazan'da kendisine gelen enteresan sorulara şahit olsak da bir türlü bu duruma alışamadık.
Bu yıla damga vuran sorular arasında 'Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?', 'Instagram'da filtre caiz mi? gibi başlıklar yer aldı.
Nihat Hatipoğlu bu sefer de "erkeğin görevlerini" saydığı konuşmasıyla dikkat çekti.
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"Erkek bir kere eşine yardım etmeli. Elbisesini gerekirse kendi temizlemeli, ütülemeli. Kendi söküğünü dikebilmeli. Gerekirse kahve pişirip eşine ikram etmeli."
Aynı zamanda erkeklerin bir karar alırken eşine danışmaları gerektiğini de belirtti.
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