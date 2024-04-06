Görüş Bildir
Haberler
TV
Önce Piercing Şimdi Protez Tırnak: Nihat Hatipoğlu Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı

Önce Piercing Şimdi Protez Tırnak: Nihat Hatipoğlu Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.04.2024 - 17:59

Ramazan ayı boyunca ekranlara gelmeye devam eden Nihat Hatipoğlu, vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Ünlü ilahiyatçı bu kez de çok merak edilen protez tırnak konusunu ele aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, özellikle Ramazan aylarında seyirci karşısına çıkıyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, özellikle Ramazan aylarında seyirci karşısına çıkıyor.

Uzun yıllardır devam eden sahur ve iftar programları, her Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekrana geliyor. Nihat Hatipoğlu, sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayında vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayında vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor.

Sahur ve iftar programları öncesinde seyircilerin merak ettiği soruları yanıtlayan Nihat Hatipoğlu, zaman zaman oldukça ilginç konuları da ele alıyor. Ünlü isme sorulan sorular ise sıklıkla gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde piercing takan genç bir kız, Nihat Hatipoğlu'nun programına katılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde piercing takan genç bir kız, Nihat Hatipoğlu'nun programına katılmıştı.

Genç kız, 'Piercing abdeste engel midir?' sorusunu yöneltmişti. Nihat Hatipoğlu öncelikle 'piercingi nerene takıyorsun?' sorusunu sormuş, ardından merak edilen soruyu yanıtlamıştı.

Detaylar için;

Nihat Hatipoğlu'na bu kez de oldukça popüler bir uygulama olan protez tırnakla ilgili bir soru yöneltildi.

Nihat Hatipoğlu'na bu kez de oldukça popüler bir uygulama olan protez tırnakla ilgili bir soru yöneltildi.

Biz izleyici, 'Protez tırnak kullanıyorum, abdestim kabul olur mu?' sorusunu yöneltti.

Özellikle Ramazan ayı içerisinde, dövme, protez, piercing gibi güzellik uygulamalarına yönelik soru işaretleri oluşabiliyor.

Peki protez tırnak abdest geçirir mi?

Peki protez tırnak abdest geçirir mi?

Bihat Hatipoğlu, bu soruya 'Protez ana tırnağın üstüne oturduğu için abdest olmaz. Suyun tırnağa değmesi lazım. Sizin proteze değdiği, alta su inmediği için abdestiniz ve gusülünüz geçersizdir' yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?