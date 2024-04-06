Önce Piercing Şimdi Protez Tırnak: Nihat Hatipoğlu Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı
Önce Piercing Şimdi Protez Tırnak: Nihat Hatipoğlu Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı
Ramazan ayı boyunca ekranlara gelmeye devam eden Nihat Hatipoğlu, vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Ünlü ilahiyatçı bu kez de çok merak edilen protez tırnak konusunu ele aldı.
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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, özellikle Ramazan aylarında seyirci karşısına çıkıyor.
Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayında vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlıyor.
Geçtiğimiz günlerde piercing takan genç bir kız, Nihat Hatipoğlu'nun programına katılmıştı.
Nihat Hatipoğlu'na bu kez de oldukça popüler bir uygulama olan protez tırnakla ilgili bir soru yöneltildi.
Peki protez tırnak abdest geçirir mi?
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