Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümünden Sen Anlat Karadeniz İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümünden Sen Anlat Karadeniz İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
6 Nisan Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Bozdağ Film imzalı, ATV erkanlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın geniş oyuncu kadrosuna iki isim daha katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2019 yılından beri yayınlanan fenomen diziye dahil olan yıldız oyuncular İbrahim ve eşi rolüyle kadroda yerlerini alacaklar.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine seyir zevki enfes bir bölüm sundu. Bombaların arka arkaya patladığı bölümde Görkem'in gerçek yüzünü görürken, Nursema Umut'u terk etti. Son sahnede Apo ve Alev'in gizlice beraber yaşadığı anlar herkesi şoke ederken haliyle Şerbo'ya yorumlar gecikmedi.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken, bayram haftası televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu yaratmıştı. Birsen Altuntaş, bayram haftası kanalların aldığı kararı açıkladı.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler furyası Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi dizilerle pik yaparken, yine kitaplardan uyarlanan bazı dizilerin erken final yapması kafaları karıştırdı. Söz konusu olaya OGM Yapım sahibi Onur Güvenatam yanıt verdi.
Bir döneme damga vuran atv dizisi Sen Anlat Karadeniz hala unutulmaz diziler arasında yer alırken, dizide Nefes karakterin canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun en zorlandığı sahneyi anlattığı anlar ortaya çıktı.
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