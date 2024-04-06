Kuruluş Osman Dizisine İki Ünlü Oyuncu Daha Katıldı! Kuruluş Osman'ın İbrahim'i Kim Oldu?
Kuruluş Osman Dizisine İki Ünlü Oyuncu Daha Katıldı! Kuruluş Osman'ın İbrahim'i Kim Oldu?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Bozdağ Film imzalı, ATV erkanlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın geniş oyuncu kadrosuna iki isim daha katılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2019 yılından beri yayınlanan fenomen diziye dahil olan yıldız oyuncular İbrahim ve eşi rolüyle kadroda yerlerini alacaklar.
İşte, detaylar...
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ATV ekranlarında seyirci ile buluşan fenomen dizi güçlü oyuncu kadrosu, tarihi dram ve kurgu türündeki senaryosu ile seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Kasım 2019'da yayın hayatına başlayan dizide 'Osman Gazi' karakteriyle karşımıza çıkan Burak Özçivit ile birlikte Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Emre Bey başrolleri paylaşıyor.
Beş sezondur yayın hayatına başarılı bir şekilde devam eden Kuruluş Osman dizisi, her Çarşamba akşamı seyirci ile buluşuyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman dizisine iki ünlü oyuncu daha katılıyor. Başarılı oyuncu Erkan Bektaş, 'İbrahim' rolüyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Daha önce Beşinci Boyut, Şöhret, Dila Hanım, Yalan Dünya ve Ege'nin Hamsisi gibi yapımlarla seyirci karşısına çıkan Bengi Öztürk, bu kez de Kurtuluş Osman dizisinde İbrahim'in eşi olarak karşımıza çıkacak.
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