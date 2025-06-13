Survivor'ın Şampiyonundan Batuhan'ın Yuhalanmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor 2025'te beklenen büyük final geldi çattı.
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Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam (12 Haziran) yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı.
Survivor 2025'in büyük finalinden önce dün akşam (12 Haziran) yarı final oyunları oynandı.
Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın sunumuyla her hafta eğlence dolu anlara imza atan programın bu haftaki konuğu, ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen.
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı şimdiye kadar en sevilmeyen karakterlerden bir tanesi oldu.
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda sona yaklaşılırken, büyük ödül yeniden merak konusu oldu.
Survivor 2025 büyük finali gerçekleşti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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