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Survivor'ın Şampiyonundan Batuhan'ın Yuhalanmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor'ın Şampiyonundan Batuhan'ın Yuhalanmasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kim Milyoner Olmak İster Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 00:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

13 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Survivor 2025'te beklenen büyük final geldi çattı.

Survivor 2025'te beklenen büyük final geldi çattı.

Survivor 2025'in büyük finali bu akşam (13 Haziran) gerçekleşiyor. Büyük finalden önce finalist koltuğuna oturacak isimlerin belli olması için düellolar yapıldı ve Batuhan ile Adem son ikiye kaldı. Yarı finalde heyecan yüksek olurken ayrıca Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Finali izlemeye gelen seyirci, Batuhan Karacakaya'yı yuhaladı.

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Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam (12 Haziran) yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam (12 Haziran) yayınlanan bölümünde yine heyecan dolu anlar yaşandı.

Oktay Kaynarca'nın atv ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine heyecan dolu anlar yaşandı. 500 bin TL değerindeki soruya gelen yarışmacı, bu soruda risk almayı tercih edince kazandığından da oldu. Yarışmacı, 500 bin TL'lik sorudan 50 bin TL'ye geri döndü.

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Survivor 2025'in büyük finalinden önce dün akşam (12 Haziran) yarı final oyunları oynandı.

Survivor 2025'in büyük finalinden önce dün akşam (12 Haziran) yarı final oyunları oynandı.

Survivor 2025 yarı finalinde kıyasıya mücadele yaşandı. Volkan Çetinkaya, Adem Kılıçcı'ya yenilerek üçüncü oldu. Volkan'ın Poyraz'a kumpas kurarak elenmesine sebep olduğu ve Batuhan'la oynarken bilerek kötü atışlar yaptığı iddiaları sezonun en çok konuşulan dedikoduları arasında yer alırken Volkan, dün oyun boyunca tribünlerde ailesinin üzerine yüründüğünü ve hakarete varan sözler sarf edildiğini açıkladı. Volkan Çetinkaya, bu sebeple Survivor finalinde yer almayacağını duyurdu.

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Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın sunumuyla her hafta eğlence dolu anlara imza atan programın bu haftaki konuğu, ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen.

Şebnem Bozoklu ve Enis Arıkan’ın sunumuyla her hafta eğlence dolu anlara imza atan programın bu haftaki konuğu, ekranların sevilen oyuncusu Melis Sezen.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi hem güldüren hem de ekrana kilitleyen “Password” yarışması ekrana döndü. 2. sezonun ilk konuğu magazinin sevilen ismi ünlü oyuncu Melis Sezen oldu. Sezen'in topuklu ayakkabıyla kolbastı oynadığı anlar X'te gündem oldu.

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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için pek yakında sezon finali yapacağı iddiaları ayyuka çıktı. Henüz Müge Anlı'dan resmi bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıllara da bakacak olursak 2025 yılı için sezon arası tarihi çoktan geldi. Peki, iddialara göre program ne zaman ekrana ara verecek?

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Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı şimdiye kadar en sevilmeyen karakterlerden bir tanesi oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı şimdiye kadar en sevilmeyen karakterlerden bir tanesi oldu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne son sezonda dahil olan Işıl karakteri pek de sevilmemişti. Hele ki Pembe'yi öldürüp Apo ile evlendikten sonra sosyal medyada bildiğiniz linçlenmişti. Ancak dizideki bu kötü karaktere hayat veren oyuncu Ece İrtem hep kötü yorumlar olmadığını açıkladı.

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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda sona yaklaşılırken, büyük ödül yeniden merak konusu oldu.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda sona yaklaşılırken, büyük ödül yeniden merak konusu oldu.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunun finali bu akşam (13 Haziran 2025) gerçekleşecek. Adem ya da Batuhan'dan biri şampiyon olarak büyük ödülün sahibi olacak. Büyük final heyecanının yanı sıra “Survivor birincisine ne verilecek?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Gelin, iddialara göre geçmişte şampiyonlar ne kadar ödül kazanmış, bu yıl için hangi rakamlar konuşuluyor bir bakalım...

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Survivor 2025 büyük finali gerçekleşti.

Survivor 2025 büyük finali gerçekleşti.

Survivor 2025'in büyük finali sonunda geldi çattı. Adem ve Batuhan'ın kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2025'te şampiyon sonunda belli oldu. Peki, Survivor 2025'te kim şampiyon oldu?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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