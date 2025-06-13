Adem mi Batuhan mı? Survivor 2025'te Şampiyon Belli Oldu!
Kaynak: https://onedio.com/haber/adem-mi-batu...
Survivor 2025'in büyük finali sonunda geldi çattı. Adem ve Batuhan'ın kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2025'te şampiyon sonunda belli oldu. Peki, Survivor 2025'te kim şampiyon oldu?
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Survivor 2025 büyük finali gerçekleşti.
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Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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