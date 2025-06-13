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Adem mi Batuhan mı? Survivor 2025'te Şampiyon Belli Oldu!

Adem mi Batuhan mı? Survivor 2025'te Şampiyon Belli Oldu!

Acun Ilıcalı survivor Batuhan Karacakaya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.06.2025 - 00:30

Survivor 2025'in büyük finali sonunda geldi çattı. Adem ve Batuhan'ın kıyasıya mücadele ettiği Survivor 2025'te şampiyon sonunda belli oldu. Peki, Survivor 2025'te kim şampiyon oldu?

Kaynak: https://onedio.com/haber/adem-mi-batu...
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Survivor 2025 büyük finali gerçekleşti.

Survivor 2025 büyük finali gerçekleşti.

Dün akşam (12 Haziran) oynanan yarı finalle beraber final koltuğuna oturacak isimler belli olmuştu. Çeyrek finalde Ayşe elenirken yarı finalde Volkan, Adem'e elendi ve Survivor şampiyonu olmak için yarışacak isimler Adem ve Batuhan oldu.

Adem ve Batuhan, Survivor 2025'te kupayı kucaklamak için kıyasıya mücadele etti. Adem, ilk etabı 5-4, ikinci etabı 5-1 ve üçüncü etabı 5-1 kazanarak Batuhan'ı yendi.

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!

Adem Kılıçcı böylece Turabi ve Ogeday'ın ardından Survivor'da iki kez şampiyon olan üçüncü yarışmacı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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