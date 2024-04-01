Survivor'da Yunus Emre Kaosundan Kızılcık Şerbetli Seçim Coşkusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'da Yunus Emre Kaosundan Kızılcık Şerbetli Seçim Coşkusuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Nisan Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'da rekor ceza alan Yunus Emre'nin yeni bölümde yine ortalığı birbirine kattığı görüldü. Acun Ilıcalı, sabır sınırlarını zorlayan Yunus Emre'ye sert çıktı. Konseyde gergin anların yaşandığı fragmanda Yunus Emre'nin diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
2. Survivor All Star'a katılmayan Adem Kılıçcı, katıldığı Katarsis programında Survivor'la ilgili itiraflarda bulunmuş ve Acun Ilıcalı'ya kırgınlığını dile getirmişti. Üstünden geçen kısa bir sürenin ardından Survivor'da yarışmacı olan Avatar Atakan'ın gönderme yaptığı Adem Kılıçcı cevabını yine esirgemedi!
3. Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'le evlenen Görkem daha ilk günden Pembe'nin karşısına dikilip Ferhundeliğini konuşturmuştu. Dizinin 58. bölümünden gelen ilk fragmanda Pembe'nin altta kalmamak için soluğu Fatih'in yanında almasıyla ağzının payını alması bir oldu!
4. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri, perşembe akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi iki hafta yayınlanmayacak. Bakalım İnci Taneleri'nin iki hafta yayınlanmamasının nedeni neymiş?
5. Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes Yolcusu! Birsen Altuntaş'ın haberine göre Show TV'nin sevilen dizisi 61. kez düzenlenen MIPTV’deki özel gecede başarılarını kutlayacak.
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6. Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Müjde Evrim Alasya sosyal medya hesabından seçim sonrası kutlama paylaşımları yaptı. Hayranların editlediği videoları paylaşan ünlü oyuncu, seçim sonuçlarını böyle kutladı...
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