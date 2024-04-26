Survivor Berna'nın İlk Paylaşımından Eylem Tok Göndermesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Berna'nın İlk Paylaşımından Eylem Tok Göndermesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
26 Nisan Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Beyaz TV ekranlarının sevilen programı Beyaz Futbol'a bir veda da Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, yorumculardan Rasim Ozan Kütahyalı'yı sevmediğini belirterek önümüzdeki sezon programda yer almayacağını duyurdu.
Survivor All Star'dan elenen Berna Canbeldek'in elemenin ardından sosyal medyada yapacağı paylaşım merak konusu olmuştu. Berna'nın ilk paylaşımı Acun Ilıcalı'yla ilgili oldu.
Kanal D'nin 18 yıldır devam eden efsane dizisi Arka Sokaklar tam gaz devam ederken geçtiğimiz sezonlarda diziden ayrılan Şevket Çoruh'un yokluğu her bölüm fark ediliyordu. Yapım şirketi Çoruh'u Mesut Komiser rolüne geri dönmeye ikna ederken, Çoruh bomba bir müjde verdi.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek söylemleriyle sık sık sosyal medyada gündem olurken, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajla bomba bir spoiler verdi.
Yayın döneminin son günlerine geldiğimiz şu günlerde kanallar sezon sonu hangi dizilerin final yapacağına karar verirken, NOW'ın sevilen dizisi Yabani için beklenmedik bir karar alındı.
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Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Ömer' dizisi, yayınlandığı ilk günden büyük ses getirdiği bildiğiniz üzere. Dizi kısa sürede sıkı bir takipçi kitlesine ulaştı. Dizi için bir hayran Sims karakterleri oluşturdu.
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri, sosyal medya hesaplarından dizinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Sahne çekiminde rol alan bebeğin ağlaması ise kısa sürede tepki gördü.
Yayın döneminin sona ermesine haftalar kala kanallar yayınladıkları diziler için kararlar alırken, Birsen Altuntaş atv'nin tam 3 dizisinin final yapacağını açıkladı.
Survivor All Star'a veda eden Hakan Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Batuhan hakkında konuşan Hakan, genç yarışmacıya mobbing uygulandığını anlattı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine gündemden bir olaya yer verildi. Metehan'ın arabasıyla kaza yapan Ateş'in olay yerinden kaçıp annesini aradığı anlar akıllara Eylem Tok olayını getirdi.
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