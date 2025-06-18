Survivor Ayşe'nin Adem'e Hareketinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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MasterChef Türkiye, Survivor'ın final yapmasının ardından ekranlara hızlı bir geri dönüş yaptı.
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Survivor 2025 geçtiğimiz günlerde sona erdi.
Müge Anlı'nın yeni yarışma programının konuğu Acun Ilıcalı'ydı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde halk arasında "Nasreddin Hoca" olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı.
Kızılcık Şerbeti ile ilgili bugün gündeme gelen haberde yeni sezonda dört oyuncunun birden diziden ayrılacağı bilgisi yer aldı.
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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Survivor 2025 sezonu nefes kesen bir final gecesiyle ekran macerasını noktaladı.
2018'de yayınlanan Avlu dizisi, yeni kanalında ve yepyeni kadrosuyla geri dönüyor.
Yoğun geçen televizyon sezonunda sona gelindi ve ekranlar yeniden yaz dizilerine kaldı.
Sezonu geçtiğimiz hafta bitiren Survivor'da iddialar art arda geliyor.
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Son 3 sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda değişiklikler yaşanacağı söylenmişti.
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel sıkça gündemdeki yerini alıyor.
Mustafa'nın sinirlenip herkesi vurduğu sezon finalinin ardından Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.
Survivor'da Efecan ve Yağmur'un aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Yayın hayatına 20 yıl önce son verse de unutulmazlar arasına giren Bir İstanbul Masalı izleyicide hala ayrı bir yer taşıyor.
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Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da SZC TV'den ayrıldı.
Survivor'ın sona ermesinin ardından Panorama programına katılan Volkan'a, Pınar Saka'dan herkesi şaşırtan bir yorum gelmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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