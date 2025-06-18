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Survivor Ayşe'nin Adem'e Hareketinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Yaşananlar

Survivor Ayşe'nin Adem'e Hareketinden Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusuna Televizyon Dünyasında Yaşananlar

survivor Müge Anlı Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.06.2025 - 00:24

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

18 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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MasterChef Türkiye, Survivor'ın final yapmasının ardından ekranlara hızlı bir geri dönüş yaptı.

MasterChef Türkiye, Survivor'ın final yapmasının ardından ekranlara hızlı bir geri dönüş yaptı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu başladı. Her bölüm yeni yarışmacıların dahil olduğu MasterChef'te bu defa vegan bir yarışmacıyla karşılaştık. Vegan kokoreç yapan yarışmacı, şeflerden tam puan alırken vegan olması nedeniyle etle yemek yapması istendi ve bu sınavdan da başarıyla geçti.

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Survivor 2025 geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Survivor 2025 geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Survivor 2019'da şampiyon olan Yusuf Karakaya'dan kafa karıştıran Instagram paylaşımı geldi. Karakaya, 'Let's go champion' sözleriyle dikkat çektiği antreman videosuna '2026' notu düştü. Haliyle akıllara 'Yusuf Karakaya Survivor 2026'ya mı katılıyor?' sorusu geldi.

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Müge Anlı'nın yeni yarışma programının konuğu Acun Ilıcalı'ydı.

Müge Anlı'nın yeni yarışma programının konuğu Acun Ilıcalı'ydı.

Acun Ilıcalı ve Müge Anlı, dün akşam yayınlanan Güven Bana yarışmasında bir araya geldi. Ilıcalı, yarışma öncesi Anlı'ya övgü dolu sözler söyledi. Müge Anlı'nın yıllardır sunduğu ve artık onunla özdeşleşen programı Tatlı Sert için de 'Keşke bizde olsaydı.' diye konuştu.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde halk arasında "Nasreddin Hoca" olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde halk arasında "Nasreddin Hoca" olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın cinayeti Müge Anlı'da açığa çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha açığa çıktı. Geçtiğimiz gün 62 yaşındaki Mehmet Tural'ı öldürdüğünü itiraf eden Kenan Yılmaz canlı yayında tutuklanmıştı. Polislere verdiği ifadeyle birlikte adamın kayıp olan 250 bin TL parasının da nerede olduğu ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti ile ilgili bugün gündeme gelen haberde yeni sezonda dört oyuncunun birden diziden ayrılacağı bilgisi yer aldı.

Kızılcık Şerbeti ile ilgili bugün gündeme gelen haberde yeni sezonda dört oyuncunun birden diziden ayrılacağı bilgisi yer aldı.

Günün televizyon bombası Kızılcık Şerbeti'nden geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda diziden dört oyuncu birden ayrılacak. Peki o isimler kimler olabilir, işte Kızılcık Şerbeti yeni sezondan ilk tahminler...

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...

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Survivor 2025 sezonu nefes kesen bir final gecesiyle ekran macerasını noktaladı.

Survivor 2025 sezonu nefes kesen bir final gecesiyle ekran macerasını noktaladı.

Survivor bu yıl da unutulmaz bir finalin ardından sezonu kapattı. Survivor şampiyonu belli oldu ancak final gecesinde yaşananlar hala gündemden düşmüyor. Bu kez de Ayşe'nin final gecesi Adem'in şampiyonluğu açıklandıktan sonra, Adem'e karşı yaptığı hareket dikkat çekti. O detayı gözden kaçırmayan bir izleyici sosyal medyada tepki gösterdi.

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2018'de yayınlanan Avlu dizisi, yeni kanalında ve yepyeni kadrosuyla geri dönüyor.

2018'de yayınlanan Avlu dizisi, yeni kanalında ve yepyeni kadrosuyla geri dönüyor.

Demet Evgar ve Ceren Moray'ın başrollerinde yer aldığı Avlu dizisi, yayınlandığı dönem çok sevilmişti. Final bölümü bile yayınlanamadan yayından kalkan Avlu'nun 6 yıl sonra yeniden çekileceği haberi herkesi sevindirse de kadroda ilk sezondan hangi oyuncuların yer alacağı merak edilmişti. Birsen Altuntaş, Ceren Moray'ın Avlu dizisiyle geri dönebileceğini belirtti.

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Yoğun geçen televizyon sezonunda sona gelindi ve ekranlar yeniden yaz dizilerine kaldı.

Yoğun geçen televizyon sezonunda sona gelindi ve ekranlar yeniden yaz dizilerine kaldı.

Box Office Türkiye Aile Saadeti, Çift Kişilik Oda gibi yaz dizilerinin başlaması sonra bir paylaşımda bulundu. Son 10 yılın en çok izlenen dizileri listesinin en başında Kiralık Aşk yer aldı. Unutulmaz dizinin zirveye oturduğunu gören başrollerden Elçin Sangu bu haber karşısında kayıtsız kalamadı.

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Sezonu geçtiğimiz hafta bitiren Survivor'da iddialar art arda geliyor.

Sezonu geçtiğimiz hafta bitiren Survivor'da iddialar art arda geliyor.

Adem'in şampiyonluğundan ziyade aşk iddialarıyla gündeme gelen Survivor'da Volkan'ın Dilşah'la aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Peş peşe söylentilerin ardından Volkan'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

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Son 3 sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda değişiklikler yaşanacağı söylenmişti.

Son 3 sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda değişiklikler yaşanacağı söylenmişti.

Son 3 sezonun en çok izlenen yapımı olan Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finaline imza atmıştı. Mustafa'nın ailesini vurduğu sezon finalinin ardından diziden bazı oyuncuların ayrılacağı iddia ediliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden 4 oyuncu ayrılıyor. Üstelik Kızıl Goncalar'ın efsane ismi Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak.

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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel sıkça gündemdeki yerini alıyor.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel sıkça gündemdeki yerini alıyor.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sıkça dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel ne yapsa gündem olmayı başaran ünlülerimiz arasında yer alıyor. Döngel daha önce katıldığı bir programda rol aldığı dizinin Arka Sokaklar olduğunu açıklamıştı. Röportajında  'O kadar çirkinim ki..” diyen Melisa Döngel'in polisiye dizideki estetiksiz halleri ortaya çıktı.

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Mustafa'nın sinirlenip herkesi vurduğu sezon finalinin ardından Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Mustafa'nın sinirlenip herkesi vurduğu sezon finalinin ardından Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Sezonu olaylı bitiren Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular birer birer belli olmaya başladı. Dün Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'a hayat veren Rahimcan Kapkap da diziden ayrılacak isimlerden biri oldu. Genç oyuncu, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Veliaht dizisinde rol alacak. Ancak diziden yayınlanan ilk afişte Rahimcan Kapkap yer almadı.

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Survivor'da Efecan ve Yağmur'un aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor'da Efecan ve Yağmur'un aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor sona erse de krizler ve iddialar son bulmuyor. Efecan ve Yağmur'un yasak aşk iddialarının ardından Efecan ve eşinin boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Pınar Saka'nın sözlerinin ardından Volkan ve Dilşah'ın bir ilişkisi olduğu da iddia edilmişti. Dilşah'ın sevgilisinden ayrılmasının ardından da eski sevgilisinin paylaşımı gündem olmuştu.

Bir iddia da Yusuf Yıldız ve Sevgi İme'den geldi. Evli olan Yusuf'un adada Sevgi ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı fena karıştırdı.

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Yayın hayatına 20 yıl önce son verse de unutulmazlar arasına giren Bir İstanbul Masalı izleyicide hala ayrı bir yer taşıyor.

Yayın hayatına 20 yıl önce son verse de unutulmazlar arasına giren Bir İstanbul Masalı izleyicide hala ayrı bir yer taşıyor.

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en sevilen yapımlarından biri olan Bir İstanbul Masalı'nın finalinin üstünden tam 20 yıl geçti. Daha dünmüş gibi hatırlanan ve unutulmazlar arasında yerini alan dizinin Selim'i Mehmet Aslantuğ, Kafa TV'de yayınlanan Fenomen programının konuğu oldu. Programda yayınlanan ve dizide yer alan aldatma sahnesinde Selim'in belki de tarihteki ilk gaslighting'i bulduğu da görülmüş oldu.

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Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

Uzun bir aranın ardından NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz'i izleyicilerin ne kadar özlediği ortaya çıktı. Büyük ilgi gören program seneler sonra yeni jürileriyle yayınlanmaya başladı. 

Hande Yener, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Eda Ece'nin jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz'in ilk bölümünde Eda Ece'nin yarışmacıyla konuşma tarzı gündem oldu. Ece'nin sözleri sosyal medyada eleştirildi.

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Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da SZC TV'den ayrıldı.

Yaklaşık iki senedir SZC TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal, 13 Haziran'da SZC TV'den ayrıldı.

Yaklaşık iki senedir SZC TV ekranlarında ana haber bültenlerini sunan Fatih Portakal, geçtiğimiz günlerde kanala veda etti. 13 Haziran Cuma günü son yayınına çıkan Portakal, “Bekle beni yaşam” sözleriyle vedasını duyurmuştu. 14 milyon TL'lik maaşına tepki olarak Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile birlikte pek çok gazetecinin istifa ettiği iddia edilen Fatih Portakal'ın vedasının ardından yerine gelecek isim merak edildi.

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Survivor'ın sona ermesinin ardından Panorama programına katılan Volkan'a, Pınar Saka'dan herkesi şaşırtan bir yorum gelmişti.

Survivor'ın sona ermesinin ardından Panorama programına katılan Volkan'a, Pınar Saka'dan herkesi şaşırtan bir yorum gelmişti.

Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla bitse de ortaya atılan iddialarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yarışmanın ardından Pınar Saka, Volkan'ın birisine 'Üzümlü kekim' dediğini ve adada ilişki yaşadıklarını iddia etti. Açıklamaların ardından o kişinin Dilşah olduğuna dair iddialar yayılmaya başladı. Çok geçmeden Dilşah ve sevgilisinin ayrılık haberi de geldi ve sevgilisi ağlarken bir story paylaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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