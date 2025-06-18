Tarihteki İlk 'Gaslighting' Mehmet Aslantuğ'un Bir İstanbul Masalı'ndaki Aldatma Sahnesi Gündem Oldu
Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en sevilen yapımlarından biri olan Bir İstanbul Masalı'nın finalinin üstünden tam 20 yıl geçti. Daha dünmüş gibi hatırlanan ve unutulmazlar arasında yerini alan dizinin Selim'i Mehmet Aslantuğ, Kafa TV'de yayınlanan Fenomen programının konuğu oldu. Programda yayınlanan ve dizide yer alan aldatma sahnesinde Selim'in belki de tarihteki ilk gaslighting'i bulduğu da görülmüş oldu. 😅
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Yayın hayatına 20 yıl önce son verse de unutulmazlar arasına giren Bir İstanbul Masalı izleyicide hala ayrı bir yer taşıyor.
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Dizi efsaneler arasında yerini aldığından, başrolü Mehmet Aslantuğ Kafa TV'de Fenomen programına katıldı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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