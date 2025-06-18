Tarihteki İlk 'Gaslighting' Mehmet Aslantuğ'un Bir İstanbul Masalı'ndaki Aldatma Sahnesi Gündem Oldu

'Gaslighting', psikolojik manipülasyonun bir türüdür ve kişinin kendi algılarını, hafızasını ya da akıl sağlığını sorgulamasına neden olacak şekilde sistemli olarak yanıltılması anlamına gelir.

Bu terim, adını 1938 yılında sahnelenen Gas Light adlı tiyatro oyunundan ve 1944 yapımı film uyarlamasından alır. Filmde bir adam, karısını delirdiğine inandırmak için evdeki gaz lambalarının ışığını kısar, ardından kadının bu durumu fark etmesine rağmen her seferinde “Hayır, ışık kısılmadı. Sen hayal görüyorsun.” diyerek onu kendi algılarından şüphe ettirir.

Gaslighting davranışlarına örnekler: