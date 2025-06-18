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Tarihteki İlk 'Gaslighting' Mehmet Aslantuğ'un Bir İstanbul Masalı'ndaki Aldatma Sahnesi Gündem Oldu

Tarihteki İlk 'Gaslighting' Mehmet Aslantuğ'un Bir İstanbul Masalı'ndaki Aldatma Sahnesi Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2025 - 13:27

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en sevilen yapımlarından biri olan Bir İstanbul Masalı'nın finalinin üstünden tam 20 yıl geçti. Daha dünmüş gibi hatırlanan ve unutulmazlar arasında yerini alan dizinin Selim'i Mehmet Aslantuğ, Kafa TV'de yayınlanan Fenomen programının konuğu oldu. Programda yayınlanan ve dizide yer alan aldatma sahnesinde Selim'in belki de tarihteki ilk gaslighting'i bulduğu da görülmüş oldu. 😅

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Yayın hayatına 20 yıl önce son verse de unutulmazlar arasına giren Bir İstanbul Masalı izleyicide hala ayrı bir yer taşıyor.

Yayın hayatına 20 yıl önce son verse de unutulmazlar arasına giren Bir İstanbul Masalı izleyicide hala ayrı bir yer taşıyor.

2 sezon süren ve başrollerini Ahu Türkpençe ile Mehmet Aslantuğ'un paylaştığı Bir İstanbul Masalı öyle büyük bir etki yaratmıştı ki izleyicinin aşka olan inancını tazeleyen dizi hala en sevilen yapımlar arasındaki yerini koruyor. Diziyi bir kez izleyende bağımlılık yaptığı için tekrar tekrar izlemek keyif veriyor.

Dizi efsaneler arasında yerini aldığından, başrolü Mehmet Aslantuğ Kafa TV'de Fenomen programına katıldı.

Dizi efsaneler arasında yerini aldığından, başrolü Mehmet Aslantuğ Kafa TV'de Fenomen programına katıldı.

Candaş Tolga Işık'la adeta geçmişe yolculuk eden Mehmet Aslantuğ, diziye dair anılarını tazeledi. Sahneleri yorumlayan ve soruları yanıtlayan Aslantuğ'un 20 yıl önce belki de tarihteki ilk gaslighting'i yaptığı da görülmüş oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Gaslighting nedir?

Gaslighting nedir?

'Gaslighting', psikolojik manipülasyonun bir türüdür ve kişinin kendi algılarını, hafızasını ya da akıl sağlığını sorgulamasına neden olacak şekilde sistemli olarak yanıltılması anlamına gelir.

Bu terim, adını 1938 yılında sahnelenen Gas Light adlı tiyatro oyunundan ve 1944 yapımı film uyarlamasından alır. Filmde bir adam, karısını delirdiğine inandırmak için evdeki gaz lambalarının ışığını kısar, ardından kadının bu durumu fark etmesine rağmen her seferinde “Hayır, ışık kısılmadı. Sen hayal görüyorsun.” diyerek onu kendi algılarından şüphe ettirir.

Gaslighting davranışlarına örnekler:

  • Sürekli olarak “Bunu uyduruyorsun.” ya da “Sen çok hassassın.” gibi cümlelerle kişinin hislerini geçersiz kılmak

  • Daha önce söylenmiş bir şeyi inkâr ederek kişinin hafızasını sorgulamasına neden olmak

  • Olayların farklı yaşandığını iddia ederek kişiye kendi gerçekliğini unutturmaya çalışmak

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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