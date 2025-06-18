onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yetenek Sizsiniz'de Dans Eden Yarışmacıyı Şakayla Karışık Eleştiren Eda Ece'nin Tavırları Tepki Çekti

Yetenek Sizsiniz'de Dans Eden Yarışmacıyı Şakayla Karışık Eleştiren Eda Ece'nin Tavırları Tepki Çekti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2025 - 12:44

Uzun bir aranın ardından NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz'i izleyicilerin ne kadar özlediği ortaya çıktı. Büyük ilgi gören program seneler sonra yeni jürileriyle yayınlanmaya başladı. 

Hande Yener, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Eda Ece'nin jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz'in ilk bölümünde Eda Ece'nin yarışmacıyla konuşma tarzı gündem oldu. Ece'nin sözleri sosyal medyada eleştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

Hande Yener, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Eda Ece'nin jüri üyeliğini yaptığı programda birbirinden yetenekli isimler performanslarını sergilemeye başladı. İzleyiciler uzun bir aradan sonra yayınlanan programı özledikleri ilk bölümden dile getirmeye başladı.

Programın ilk bölümüne Eda Ece'nin 'apaçi dansı' yapan yarışmacıya yorumu damga vurdu.

Eda Ece'yi sempatik bulanlardan çok tavırlarını eleştirenler oldu.

Eda Ece'yi sempatik bulanlardan çok tavırlarını eleştirenler oldu.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
7
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın