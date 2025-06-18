Yetenek Sizsiniz'de Dans Eden Yarışmacıyı Şakayla Karışık Eleştiren Eda Ece'nin Tavırları Tepki Çekti
Uzun bir aranın ardından NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz'i izleyicilerin ne kadar özlediği ortaya çıktı. Büyük ilgi gören program seneler sonra yeni jürileriyle yayınlanmaya başladı.
Hande Yener, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Eda Ece'nin jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz'in ilk bölümünde Eda Ece'nin yarışmacıyla konuşma tarzı gündem oldu. Ece'nin sözleri sosyal medyada eleştirildi.
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Yetenek Sizsiniz, uzun bir aranın ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
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Programın ilk bölümüne Eda Ece'nin 'apaçi dansı' yapan yarışmacıya yorumu damga vurdu.
Eda Ece'yi sempatik bulanlardan çok tavırlarını eleştirenler oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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