Survivor'da Dilşah'la Aşk Yaşadığı İddialarının Ardından Volkan Çetinkaya'dan İlk Açıklama Geldi
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Sezonu geçtiğimiz hafta bitiren Survivor'da iddialar art arda geliyor.
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Survivor Volkan, iddiaların ardından sessizliğini bozdu ve ilk açıklamasını yaptı.
Volkan'ın tüm açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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