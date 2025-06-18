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Survivor'da Dilşah'la Aşk Yaşadığı İddialarının Ardından Volkan Çetinkaya'dan İlk Açıklama Geldi

Survivor'da Dilşah'la Aşk Yaşadığı İddialarının Ardından Volkan Çetinkaya'dan İlk Açıklama Geldi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2025 - 15:41

Adem'in şampiyonluğundan ziyade aşk iddialarıyla gündeme gelen Survivor'da Volkan'ın Dilşah'la aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Peş peşe söylentilerin ardından Volkan'dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

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Sezonu geçtiğimiz hafta bitiren Survivor'da iddialar art arda geliyor.

Sezonu geçtiğimiz hafta bitiren Survivor'da iddialar art arda geliyor.

Efecan ve Yağmur arasındaki yasak aşk iddialarının ardından Volkan'ın Dilşah'la ilişki yaşadığı iddiası gündeme gelmişti. Pınar'ın imada bulunduğu ve sosyal medyada konuşulan iddiaların ardından Dilşah'ın yarışmadan sonra ayrıldığı sevgilisinin paylaşımı da dikkat çekmişti.

Detaylar:

Survivor Volkan, iddiaların ardından sessizliğini bozdu ve ilk açıklamasını yaptı.

Survivor Volkan, iddiaların ardından sessizliğini bozdu ve ilk açıklamasını yaptı.

Hukuki süreç başlattığını dile getiren Volkan, 'Benim adımı, emeğimi ve duruşumu lekelemeye çalışan hesaplar,kişi ya da kişiler; hiçbir somut delile dayanmadan, gerçekle ilgisi olmayan iddialarla itibarımı zedelemeye çalışmaktadır. Bu tür alçakça girişimlere karşı artık susmayacağım.' dedi.

Volkan'ın tüm açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz:

Volkan'ın tüm açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz:

Hukuki Süreç Başlatılmıştır

Son dönemde sosyal medyada şahsıma yönelik bilinçli şekilde yürütülen karalama kampanyaları, asılsız suçlamalar ve iftiralar artık tahammül sınırlarını aşmıştır.

Benim adımı, emeğimi ve duruşumu lekelemeye çalışan hesaplar, kişi ya da kişiler; hiçbir somut delile dayanmadan, gerçekle ilgisi olmayan iddialarla itibarımı zedelemeye çalışmaktadır. Bu tür alçakça girişimlere karşı artık susmayacağım.

Hakkımda ortaya atılan tüm yalan, iftira ve çarpıtmalara karşı hukuki süreci resmen başlattım. Bu kirli oyunun arkasında hangi hesaplar, kimler varsa, adalet önünde hesap verecekler.

Unutulmamalıdır ki; her yalanın bir ömrü, her iftiranın bir hesabı vardır. Ben bugüne kadar emeğimle, karakterimle ve dik duruşumla yürüdüm. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluma devam edeceğim.

Kimse benim adım üzerinden prim yapmaya, haksız şekilde gündem oluşturmaya kalkmasın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar; ama adalet, mutlaka tecelli eder.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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