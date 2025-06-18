Survivor'da Dilşah'la Aşk Yaşadığı İddialarının Ardından Volkan Çetinkaya'dan İlk Açıklama Geldi

Hukuki Süreç Başlatılmıştır

Son dönemde sosyal medyada şahsıma yönelik bilinçli şekilde yürütülen karalama kampanyaları, asılsız suçlamalar ve iftiralar artık tahammül sınırlarını aşmıştır.

Benim adımı, emeğimi ve duruşumu lekelemeye çalışan hesaplar, kişi ya da kişiler; hiçbir somut delile dayanmadan, gerçekle ilgisi olmayan iddialarla itibarımı zedelemeye çalışmaktadır. Bu tür alçakça girişimlere karşı artık susmayacağım.

Hakkımda ortaya atılan tüm yalan, iftira ve çarpıtmalara karşı hukuki süreci resmen başlattım. Bu kirli oyunun arkasında hangi hesaplar, kimler varsa, adalet önünde hesap verecekler.

Unutulmamalıdır ki; her yalanın bir ömrü, her iftiranın bir hesabı vardır. Ben bugüne kadar emeğimle, karakterimle ve dik duruşumla yürüdüm. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluma devam edeceğim.

Kimse benim adım üzerinden prim yapmaya, haksız şekilde gündem oluşturmaya kalkmasın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar; ama adalet, mutlaka tecelli eder.