Kızıl Goncalar'ın Efsane İsmi Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 4 Oyuncu Ayrıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Son 3 sezonun en çok izlenen yapımı olan Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finaline imza atmıştı. Mustafa'nın ailesini vurduğu sezon finalinin ardından diziden bazı oyuncuların ayrılacağı iddia ediliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden 4 oyuncu ayrılıyor. Üstelik Kızıl Goncalar'ın efsane ismi Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son 3 sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda değişiklikler yaşanacağı söylenmişti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye efsane bir isim dahil oluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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