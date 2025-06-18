onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'ın Efsane İsmi Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 4 Oyuncu Ayrıldı!

Kızıl Goncalar'ın Efsane İsmi Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Oldu! Kızılcık Şerbeti'nden 4 Oyuncu Ayrıldı!

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2025 - 15:16

Son 3 sezonun en çok izlenen yapımı olan Kızılcık Şerbeti efsane bir sezon finaline imza atmıştı. Mustafa'nın ailesini vurduğu sezon finalinin ardından diziden bazı oyuncuların ayrılacağı iddia ediliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziden 4 oyuncu ayrılıyor. Üstelik Kızıl Goncalar'ın efsane ismi Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son 3 sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda değişiklikler yaşanacağı söylenmişti.

Son 3 sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda değişiklikler yaşanacağı söylenmişti.

Efsane bir sezon finaliyle izleyenleri ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa, aile yemeğinde rastgele ateş etmiş ve aile üyelerini vurmuştu. Diziden kimlerin ayrılacağı merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye efsane bir isim dahil oluyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye efsane bir isim dahil oluyor.

Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Erkan Avcı, yeni sezonda Kızılcık Şerbeti'ne dahil oluyor. İddialara göre ünlü oyuncu geçtiğimiz sezon Asude'nin telefonda konuştuğu, yüzü görünmeyen kardeşi Ayhan’ın oğlunu canlandıracak. Ayrıca Altuntaş'ın haberine göre diziye 4 oyuncu veda edecek. Ancak oyuncuların kimler olduğu henüz açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın