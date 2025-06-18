Kriz Bitmiyor: Survivor'da Yusuf Yıldız ve Sevgi İme'nin Yasak Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Survivor sona erse de krizler ve iddialar son bulmuyor. Efecan ve Yağmur'un yasak aşk iddialarının ardından Efecan ve eşinin boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Pınar Saka'nın sözlerinin ardından Volkan ve Dilşah'ın bir ilişkisi olduğu da iddia edilmişti. Dilşah'ın sevgilisinden ayrılmasının ardından da eski sevgilisinin paylaşımı gündem olmuştu.

Bir iddia da Yusuf Yıldız ve Sevgi İme'den geldi. Evli olan Yusuf'un adada Sevgi ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı fena karıştırdı.