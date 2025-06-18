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Kriz Bitmiyor: Survivor'da Yusuf Yıldız ve Sevgi İme'nin Yasak Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Kriz Bitmiyor: Survivor'da Yusuf Yıldız ve Sevgi İme'nin Yasak Aşk Yaşadığı İddia Edildi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2025 - 14:18

Survivor sona erse de krizler ve iddialar son bulmuyor. Efecan ve Yağmur'un yasak aşk iddialarının ardından Efecan ve eşinin boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Pınar Saka'nın sözlerinin ardından Volkan ve Dilşah'ın bir ilişkisi olduğu da iddia edilmişti. Dilşah'ın sevgilisinden ayrılmasının ardından da eski sevgilisinin paylaşımı gündem olmuştu.

Bir iddia da Yusuf Yıldız ve Sevgi İme'den geldi. Evli olan Yusuf'un adada Sevgi ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı fena karıştırdı.

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Survivor'da Efecan ve Yağmur'un aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor'da Efecan ve Yağmur'un aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yarışmanın sona ermesinin ardından iddialar henüz gündemdeyken Efecan ve eşi Duygu'nun boşanması sevenlerini bir hayli üzmüştü. İddialara dair açıklama yapılmasa da yapılan paylaşımlar son derece manidar bulunmuştu.

Yarışmacılar Survivor sonrası röportajlarında bazı imalarda bulunmuştu.

Yarışmacılar Survivor sonrası röportajlarında bazı imalarda bulunmuştu.

Pınar Saka'nın yaptığı paylaşım ve verdiği röportajların ardından ortaya atılan iddialardan biri de Volkan ve Dilşah'ın aşk yaşamasıydı. Dilşah'ın yeni ayrıldığı eski sevgilisinin paylaşımı da yine bazı imalar içeriyordu.

Detaylar:

Bir önemli iddia da Yusuf Yıldız hakkında ortaya atıldı.

Bir önemli iddia da Yusuf Yıldız hakkında ortaya atıldı.

Pınar'ın ortaya attığı iddiaların ardından Dilşah'ın ima dolu paylaşımlarıyla sosyal medyada konuşulmaya başlayan isimler arasında Yusuf Yıldız ve Sevgi İme de yer aldı. Yusuf ve Sevgi arasında yasak aşk yaşandığı iddiası da bir kez daha gündemi sarstı. Yusuf Yıldız, 2023 yılında Rümeysa Çelik ile evlenmişti. Taraflar iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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