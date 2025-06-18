Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Veliaht Dizisi Kadrosuna Dahil Olmuştu: Dizinin Afişinde Yer Almaması Dikkat Çekti!
Sezonu olaylı bitiren Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular birer birer belli olmaya başladı. Dün Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'a hayat veren Rahimcan Kapkap da diziden ayrılacak isimlerden biri oldu. Genç oyuncu, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Veliaht dizisinde rol alacak. Ancak diziden yayınlanan ilk afişte Rahimcan Kapkap yer almadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Mustafa'nın sinirlenip herkesi vurduğu sezon finalinin ardından Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.
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Show TV ekranlarında yayınlanacak Veliaht dizisinin ilk afişi yayınlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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