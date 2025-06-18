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Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Veliaht Dizisi Kadrosuna Dahil Olmuştu: Dizinin Afişinde Yer Almaması Dikkat Çekti!

Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Veliaht Dizisi Kadrosuna Dahil Olmuştu: Dizinin Afişinde Yer Almaması Dikkat Çekti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2025 - 15:01

Sezonu olaylı bitiren Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak oyuncular birer birer belli olmaya başladı. Dün Birsen Altuntaş'ın yaptığı habere göre Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'a hayat veren Rahimcan Kapkap da diziden ayrılacak isimlerden biri oldu. Genç oyuncu, yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Veliaht dizisinde rol alacak. Ancak diziden yayınlanan ilk afişte Rahimcan Kapkap yer almadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mustafa'nın sinirlenip herkesi vurduğu sezon finalinin ardından Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Mustafa'nın sinirlenip herkesi vurduğu sezon finalinin ardından Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Birsen Altuntaş, dün yaptığı haberde dizide Metehan karakterine hayat veren oyuncunun Veliaht dizisine transfer olduğunu duyurmuştu. Daha önceden diziden ayrılacağı iddia edilen oyuncu sezon finaline kadar dizide yer almayı sürdürmüştü. Dün yapılan haberde Rahimcan Kapkap'ın, Veliaht dizisinde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandıracağı Yahya'nın kardeşi Selim'i oynayacağı ifade edilmişti.

Show TV ekranlarında yayınlanacak Veliaht dizisinin ilk afişi yayınlandı.

Show TV ekranlarında yayınlanacak Veliaht dizisinin ilk afişi yayınlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu'nun kadroda yer aldığı duyurulan Veliaht dizisinde bu kez Rahimcan Kapkap'ın adı geçmedi. Rahimcan Kapkap, afişte de yer almadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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