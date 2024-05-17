Survivor Aleyna'nın İlk Hamlesinden Güldür Güldür'e Dönen İsme Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Aleyna'nın İlk Hamlesinden Güldür Güldür'e Dönen İsme Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
17 Mayıs Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Müge Anlı'da çözülen Şaban Ataş cinayeti hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Adliyeye sevk edilen eski eş Emine Karabulut ve cinayet zanlısı Burhanettin Öztürk'ün ifadeleri birbiriyle çelişti. Öztürk cinayeti işlemediğini öne sürüp kurbanın oğlunu cinayetli işlemekle suçladı.
12 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show televizyonun komedi ihtiyacını karşılarken, fenomen programın sevilen karakterinin geri döndüğü duyuruldu.
NOW ekranlarının kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar'ın sezon finaline sayılı gün kalırken, diziden bomba etkisi yaratan bir fragman geldi.
Survivor All Star'dan elenen Yasin Obuz yarışmanın ardından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olurken, bu defa Survivor Ekstra yorumcularına rest çekti.
Survivor All Star'dan son elenen isim Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya veda eder etmez Instagram hesabından adadaki yakın arkadaşını takipten çıktı.
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NOW'ın sezona en büyük armağanı olan Kızıl Goncalar'ın heyecan dolu sezon finaline sayılı gün kalırken, dizi ekibi bu sezonun son çekimlerini tamamladı. Paydosun ardından bir araya gelen ekibin duygu dolu vedası ise sosyal medyada gündem oldu.
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı büyük finale sayılı haftalar kala şaşırtan bir bölümle hepimizi dumur etmişti. Dizideki Tuğçe karakterinin ilk saha görevinde tecavüze uğraması ve ölesiye işkenceye uğrayıp denize atılması uzun süre senarist Sema Ergenekon'un linç edilmesine yol açarken, dizide Tuğçe ve Efe'ye hayat veren Merve Ateş ve Ulvi Kahyaoğlu o anları Hakan Gence'ye anlattı.
Kızıl Goncalar dizisi senaryosu ve oyunculuklarıyla bu sezonun en iyi işleri arasında yer alırken, dikkatli bir izleyici Zeynep karakterinin yaşadıklarının ünlü bir matematikçiyle aynı olduğunu fark etti.
90'lı yıllara damga vuran Bir Demet Tiyatro hala hafızalarımızda yer edinirken, efsane oyunda ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın rol aldığı ortaya çıktı.
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