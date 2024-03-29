Süper Lig'e Verilen Milli Araya İsyan Eden Fenerbahçeli Taraftar Herkesi Güldürdü
Süper Lig'e Verilen Milli Araya İsyan Eden Fenerbahçeli Taraftar Herkesi Güldürdü
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17 Mart'ta oynanan 30. hafta maçlarının ardından Süper Lig, milli maçlar sebebiyle araya girmişti.
Sosyal medyada bir Fenerbahçeli taraftar, yaklaşık iki haftadır maçların oynanmasına "Fenerbahçemi özledim" diyerek isyan etti.
Sarı-lacivertli kulübün ligden çekilme gündemine de değinen taraftar, "Ali Koç, aman ha" diyerek de başkana seslendi 👇
Bu sözlere birçok kişi de destek verdi 👇
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