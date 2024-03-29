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Süper Lig'e Verilen Milli Araya İsyan Eden Fenerbahçeli Taraftar Herkesi Güldürdü

Süper Lig'e Verilen Milli Araya İsyan Eden Fenerbahçeli Taraftar Herkesi Güldürdü

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.03.2024 - 09:28

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçları dolayısıyla Süper Lig'e verilen aranın uzunluğuna bir Fenerbahçeli taraftar isyan etti.

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17 Mart'ta oynanan 30. hafta maçlarının ardından Süper Lig, milli maçlar sebebiyle araya girmişti.

17 Mart'ta oynanan 30. hafta maçlarının ardından Süper Lig, milli maçlar sebebiyle araya girmişti.

Sosyal medyada bir Fenerbahçeli taraftar, yaklaşık iki haftadır maçların oynanmasına "Fenerbahçemi özledim" diyerek isyan etti.

Sosyal medyada bir Fenerbahçeli taraftar, yaklaşık iki haftadır maçların oynanmasına "Fenerbahçemi özledim" diyerek isyan etti.

Sarı-lacivertli kulübün ligden çekilme gündemine de değinen taraftar, "Ali Koç, aman ha" diyerek de başkana seslendi 👇

Bu sözlere birçok kişi de destek verdi 👇

Bu sözlere birçok kişi de destek verdi 👇
twitter.com
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