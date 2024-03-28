TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Görevden Ayrılacağı Tarihi Açıkladı! Yağız Sabuncuoğlu'ndan Flaş İddia

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu. Sabuncuoğlu, Büyükekşi'nin yerine yeni bir isim gelecek dedi.