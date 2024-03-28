TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Görevden Ayrılacağı Tarihi Açıkladı! Yağız Sabuncuoğlu'ndan Flaş İddia
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Görevden Ayrılacağı Tarihi Açıkladı! Yağız Sabuncuoğlu'ndan Flaş İddia
Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında dikkat çekici bir yorumda bulundu. Sabuncuoğlu, Büyükekşi'nin yerine yeni bir isim gelecek dedi.
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Ülke futbolunda üst üste yaşanan krizlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi üzerindeki baskı da giderek artıyor.
Özellikle Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi, Ankaragücü maçında hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar büyük tepkilere neden oldu.
Bu hafta içinde yaşanan Semih Kılıçsoy krizi ve mart ayı hakem toplantısının sızdırılması ortamı daha da gerdi.
Youtube'da Insider programı ile gündemi değerlendiren Yağız Sabuncuoğlu, yakın zamanda Başkan Büyükekşi'nin yerine yeni adayların duyulacağı yorumunda bulundu.
Sabuncuoğlu, açıklamasında "Biz temmuz ayında transfer programı yaparken Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı olmayacak. Nisan gibi yeni adayları konuşuruz bence." ifadelerini kullandı.
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Bir Allah'ın kulu yok mu koskoca Türkiye sınırları içerisinde görevi devralacak, layıkıyla yerine getirecek.