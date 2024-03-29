Arda Güler'in Milli Takım Kampında Galatasaray Forması İmzalaması Sarı-Kırmızı Taraftarların Dikkatini Çekti
Arda Güler'in Milli Takım Kampında Galatasaray Forması İmzalaması Sarı-Kırmızı Taraftarların Dikkatini Çekti
Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler, sevenleri ile fotoğraf çekilirken kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı. Bu anlar, sosyal medyada dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Real Madrid formasıyla ülkemizi gururlandıran Arda Güler, tüm dünyanın futbola nasıl etki yapacağını merak ettiği isimlerden birisi.
Genç yaşta Türkiye A Milli Takımı'nda forma şansı bulmaya başlayan yıldız adayı, geçtiğimiz günlerde 2024'ün en iyi 50 genç yeteneği listesinde Kenan Yıldız ile ilk 10'a girmeyi başarmıştı.
İspanyol dev ile şu ana kadar az süre bulsa da Arda, son olarak Osasuna deplasmanında orta sahadan yaptığı vuruşla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
A Milli Takım'ın Avusturya ile yaptığı hazırlık maçında da sahada olan 19 yaşındaki futbolcu, bu kez kampta çekilen görüntülerle sosyal medyada çok konuşuldu.
Arda'nın Galatasaray formasını imzalaması, sarı-kırmızılı taraftarlarda "acaba gelir mi?" sorusunu akıllara getirdi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Taraftarların yorumları 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda