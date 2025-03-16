Sosyal Medyadaki 'Kusursuz Anne' Algısına Tepki Gösteren Kadın, Lohusalığın Gerçeklerini Anlattı

Doğum sonrası ilk altı hafta, kadınlar için fiziksel ve duygusal bir dönüşüm sürecidir. Bu evrede, vücut doğumun ardından kendini toparlarken, hormonal dalgalanmalar duygusal iniş çıkışlara sebep olabilir. Ancak, sosyal medya platformlarında, özellikle Instagram'da, lohusalık süreci bazen gerçeklerden uzak bir şekilde, toz pembe bir tablo olarak sunulabiliyor. @ilkseneva isimli bir kullanıcı, bu durumun kendisi üzerinde yarattığı yetersizlik hissine dikkat çekerek, lohusalığın gerçek yüzünü anlattı.
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Kendisinin lohusalık döneminde oldukça zorlandığını belirten içerik üreticisi, takip ettiği influencerların sürekli düzenli evlerde, sabah rutinleriyle paylaşım yapmalarını gerçekçi bulmadığını dile getirdi.
Ayrıca, takipçilerine "Siz siz olun, size kendinizi kötü hissettiren insanlardan uzak durun." diyerek, sosyal medyada gördükleri her şeyin gerçeği yansıtmadığını hatırlattı.
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