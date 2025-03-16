Sosyal Medyadaki 'Kusursuz Anne' Algısına Tepki Gösteren Kadın, Lohusalığın Gerçeklerini Anlattı

Doğum sonrası ilk altı hafta, kadınlar için fiziksel ve duygusal bir dönüşüm sürecidir. Bu evrede, vücut doğumun ardından kendini toparlarken, hormonal dalgalanmalar duygusal iniş çıkışlara sebep olabilir. Ancak, sosyal medya platformlarında, özellikle Instagram'da, lohusalık süreci bazen gerçeklerden uzak bir şekilde, toz pembe bir tablo olarak sunulabiliyor. @ilkseneva isimli bir kullanıcı, bu durumun kendisi üzerinde yarattığı yetersizlik hissine dikkat çekerek, lohusalığın gerçek yüzünü anlattı.