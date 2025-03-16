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Sosyal Medyadaki 'Kusursuz Anne' Algısına Tepki Gösteren Kadın, Lohusalığın Gerçeklerini Anlattı

Sosyal Medyadaki 'Kusursuz Anne' Algısına Tepki Gösteren Kadın, Lohusalığın Gerçeklerini Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
16.03.2025 - 22:00

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Doğum sonrası ilk altı hafta, kadınlar için fiziksel ve duygusal bir dönüşüm sürecidir. Bu evrede, vücut doğumun ardından kendini toparlarken, hormonal dalgalanmalar duygusal iniş çıkışlara sebep olabilir. Ancak, sosyal medya platformlarında, özellikle Instagram'da, lohusalık süreci bazen gerçeklerden uzak bir şekilde, toz pembe bir tablo olarak sunulabiliyor. @ilkseneva isimli bir kullanıcı, bu durumun kendisi üzerinde yarattığı yetersizlik hissine dikkat çekerek, lohusalığın gerçek yüzünü anlattı.

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Kendisinin lohusalık döneminde oldukça zorlandığını belirten içerik üreticisi, takip ettiği influencerların sürekli düzenli evlerde, sabah rutinleriyle paylaşım yapmalarını gerçekçi bulmadığını dile getirdi.

Kendisinin lohusalık döneminde oldukça zorlandığını belirten içerik üreticisi, takip ettiği influencerların sürekli düzenli evlerde, sabah rutinleriyle paylaşım yapmalarını gerçekçi bulmadığını dile getirdi.

Takipçileriyle paylaştığı gönderide, 'Hiçbir anneye, hiçbir koşulda kendisini yetersiz hissettirmeyeceğim ve dahi bana sağladığınız bu platformu sadece yürüdüğünüz yolda yalnız olmadığınızı göstermek için kullanacağıma and içerim -momfluencer yemini ' ifadelerini kullanan içerik üreticisi, sosyal medyada gördüğü 'mükemmel anneler' karşısında hissettiklerini esprili bir şekilde dile getirdi.

Ayrıca, takipçilerine "Siz siz olun, size kendinizi kötü hissettiren insanlardan uzak durun." diyerek, sosyal medyada gördükleri her şeyin gerçeği yansıtmadığını hatırlattı.

Ayrıca, takipçilerine "Siz siz olun, size kendinizi kötü hissettiren insanlardan uzak durun." diyerek, sosyal medyada gördükleri her şeyin gerçeği yansıtmadığını hatırlattı.

Paylaşımı, birçok anne tarafından büyük ilgi gördü ve lohusalık sürecinin gerçek yüzünü yansıttığı için destek aldı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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