Sosyal Medyada Gördüğü 'Bel Kütletme' Hareketini Yaptığına Pişman Oldu: "Yaparken Bel Felci Geçiriyorum"

İçişleri Bakanlığı'na Ulaştığını Söyleyen Mehmet Akif Ersoy Operasyonun Son Durumu ile İlgili Açıklama Yaptı

Saldırı Sonrası TUSAŞ'ta Güvenlik Önlemleri Artırıldı: Jandarma Ekipleri, Taksileri Özel Olarak Kontrol Ediyor

Arkadaş ve En Yakın Arkadaş Arasındaki İnce Çizgiyi Gözler Önüne Seren Video Viral Oldu