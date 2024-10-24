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Sosyal Medyada Gördüğü 'Bel Kütletme' Hareketini Yaptığına Pişman Oldu: "Yaparken Bel Felci Geçiriyorum"

Sosyal Medyada Gördüğü 'Bel Kütletme' Hareketini Yaptığına Pişman Oldu: "Yaparken Bel Felci Geçiriyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.10.2024 - 14:04

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Sosyal medyada gördüğü 'Bel kütletme' taktiğini yapan genç, hareketi yaparken büyük zorluk çekti. Hareket sonrası durumu tiye alan genç videoya 'Reels'den gördüğüm bel kütletme hareketini yaparken bel felci geçiriyorum.' notunu düştü. 

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TikTok'ta 'emirdeveci_' adıyla içerik üreten genç, sosyal medyada gördüğü 'bel kütletme' tekniğini kamera karşısında denedi.

TikTok'ta 'emirdeveci_' adıyla içerik üreten genç, sosyal medyada gördüğü 'bel kütletme' tekniğini kamera karşısında denedi.

Hareketi yaparken büyük zorluk yaşayan genç, videoya "Reels'den gördüğüm bel kütletme hareketini yaparken bel felci geçiriyorum." notunu düştü.

Hareketi yaparken büyük zorluk yaşayan genç, videoya "Reels'den gördüğüm bel kütletme hareketini yaparken bel felci geçiriyorum." notunu düştü.

İşte o video; 🎥 👇

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