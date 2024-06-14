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Sosyal Medya Fenomeni Zeybik Akıma Katıldı: Bacaklarıyla "LOVE" Yazdı

Sosyal Medya Fenomeni Zeybik Akıma Katıldı: Bacaklarıyla "LOVE" Yazdı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 16:37

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TikTok'ta yeni bir akım başladı. Arkadan çalan şarkı eşliğinde bacaklarını açarak 'love' yazan Zeybik'te bu akıma katılan TikTok kullanıcılarından biri oldu.

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Daha öncede paylaştığı videolarla tepkileri üzerine toplayan Zeybik, bacaklarını "LOVE" kelimesindeki harflerin şekline getirdiği videoyu kendi TikTok hesabında paylaştı.

Daha öncede paylaştığı videolarla tepkileri üzerine toplayan Zeybik, bacaklarını "LOVE" kelimesindeki harflerin şekline getirdiği videoyu kendi TikTok hesabında paylaştı.

Akıma katılmak isteyen Zeybik, yine dikkatleri üzerine çekti.

Akıma katılmak isteyen Zeybik, yine dikkatleri üzerine çekti.

Videonun tamamı için;

Bu içeriklere de bakabilirsiniz;

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