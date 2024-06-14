Sosyal Medya Fenomeni Zeybik Akıma Katıldı: Bacaklarıyla "LOVE" Yazdı

TikTok'ta yeni bir akım başladı. Arkadan çalan şarkı eşliğinde bacaklarını açarak 'love' yazan Zeybik'te bu akıma katılan TikTok kullanıcılarından biri oldu.
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Daha öncede paylaştığı videolarla tepkileri üzerine toplayan Zeybik, bacaklarını "LOVE" kelimesindeki harflerin şekline getirdiği videoyu kendi TikTok hesabında paylaştı.
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Akıma katılmak isteyen Zeybik, yine dikkatleri üzerine çekti.
Videonun tamamı için;
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