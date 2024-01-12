Sosyal Medya Etkileşimi İçin İnsanların Üzerine Kovayla Köpek Dışkısı, Yemek Artığı ve Çöp Atan YouTuber

Sosyal medyada daha fazla etkileşim almak ve daha fazla takipçiye sahip olmak için yapılan eylemler her geçen gün çığırından çıkıyor!
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Belçika'da 'YaNike' isimli YouTuber, daha fazla etkileşim almak için tramvaydaki insanların üzerine 'köpek dışkısı, yemek atığı ve çöp' attı.
Yapılan açıklamada ise Youtuber’ın saldırı, darp ve mala zarar vermekle suçlandığı ve tutuklandığı belirtildi.
İşte o tepki çeken görüntüler: 👇
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Aptal
Küresel ısınmanın insan evrimindeki tahribatı mı bilmiyorum ama tek gerçek, Luke Wilson'ın oynadığı Idiocracy (2016) gerçek oluyor.