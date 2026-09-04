Son 3 Seçimi Bilmişti: Betimar'ın Yeni Anketinden Çarpıcı Sonuçlar
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Türkiye’de siyaset gündemi sıcaklığını korurken, kamuoyu araştırmaları da seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son seçimleri en yakın oranla bilen Betimar, 'Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını yayınladı. Kararsız seçmenlerin oylarının dağıtılmasıyla elde edilen verilere göre, siyasi partilerin güncel oy oranları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
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"Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?"
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Partilerin oy dağılımı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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