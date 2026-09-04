Son 3 Seçimi Bilmişti: Betimar'ın Yeni Anketinden Çarpıcı Sonuçlar

Betimar, 'Her Açıdan Türkiye Gündemi Araştırması' kapsamında, Ağustos 2026 dönemine ait milletvekili genel seçim anketinin sonucunu paylaştı. Araştırmada seçmenlere yöneltilen 'Bugün bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusunun yanıtları, partiler arasındaki güç dengelerini gözler önüne serdi.

Ağustos 2026 sonuçlarına göre AKP, yüzde 35,4'lük oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu. Siyasi arenadaki yeni yapılanmaların ve dengelerin yansıması olarak değerlendirilen Yeni Parti ise yüzde 20,1 oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Anket verilerine göre İYİ Parti yüzde 9,3 oy oranına ulaşırken, DEM Parti yüzde 9,2 ile üçüncü ve dördüncü sıraları paylaştı. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 7,7 seviyesinde kalırken, CHP’nin oy oranı yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti.