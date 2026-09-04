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Son 3 Seçimi Bilmişti: Betimar'ın Yeni Anketinden Çarpıcı Sonuçlar

Son 3 Seçimi Bilmişti: Betimar'ın Yeni Anketinden Çarpıcı Sonuçlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 16:16
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Türkiye’de siyaset gündemi sıcaklığını korurken, kamuoyu araştırmaları da seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son seçimleri en yakın oranla bilen Betimar, 'Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketinin sonuçlarını yayınladı. Kararsız seçmenlerin oylarının dağıtılmasıyla elde edilen verilere göre, siyasi partilerin güncel oy oranları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

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"Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?"

"Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?"

Betimar, 'Her Açıdan Türkiye Gündemi Araştırması' kapsamında, Ağustos 2026 dönemine ait milletvekili genel seçim anketinin sonucunu paylaştı. Araştırmada seçmenlere yöneltilen 'Bugün bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusunun yanıtları, partiler arasındaki güç dengelerini gözler önüne serdi. 

Ağustos 2026 sonuçlarına göre AKP, yüzde 35,4'lük oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu. Siyasi arenadaki yeni yapılanmaların ve dengelerin yansıması olarak değerlendirilen Yeni Parti ise yüzde 20,1 oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Anket verilerine göre İYİ Parti yüzde 9,3 oy oranına ulaşırken, DEM Parti yüzde 9,2 ile üçüncü ve dördüncü sıraları paylaştı. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 7,7 seviyesinde kalırken, CHP’nin oy oranı yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçti.

Partilerin oy dağılımı şöyle:

Partilerin oy dağılımı şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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