Sokak Röportajında Konuşan Şahıs Mehdi Olduğunu İddia Etti!

Sokak röportajında konuşan bir şahıs, Mehdi olduğunu iddia etti. Şaşırtıcı iddiasıyla dikkat çeken şahıs, çevredekilerin meraklı bakışları arasında konuşmasını sürdürdü.
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Delillerle konuştuğunu belirten Ahmet Çiçek isimli kişi, birçok defa suikast atlattığını söyleyerek 'Mehdi' olduğunu iddia etti.
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Almanya'dan gelen kişi, İslam'ın son kalesinin Türkiye olduğunu belirtti ve vücudunda Allah'ın elçisi olduğuna dair kanıtlar taşıdığını söyledi.
Röportajın tamamı için:
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