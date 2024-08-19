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Sokak Röportajında Konuşan Şahıs Mehdi Olduğunu İddia Etti!

Sokak Röportajında Konuşan Şahıs Mehdi Olduğunu İddia Etti!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 17:54

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Sokak röportajında konuşan bir şahıs, Mehdi olduğunu iddia etti. Şaşırtıcı iddiasıyla dikkat çeken şahıs, çevredekilerin meraklı bakışları arasında konuşmasını sürdürdü.

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Delillerle konuştuğunu belirten Ahmet Çiçek isimli kişi, birçok defa suikast atlattığını söyleyerek 'Mehdi' olduğunu iddia etti.

Delillerle konuştuğunu belirten Ahmet Çiçek isimli kişi, birçok defa suikast atlattığını söyleyerek 'Mehdi' olduğunu iddia etti.

Almanya'dan gelen kişi, İslam'ın son kalesinin Türkiye olduğunu belirtti ve vücudunda Allah'ın elçisi olduğuna dair kanıtlar taşıdığını söyledi.

Almanya'dan gelen kişi, İslam'ın son kalesinin Türkiye olduğunu belirtti ve vücudunda Allah'ın elçisi olduğuna dair kanıtlar taşıdığını söyledi.

Röportajın tamamı için:

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