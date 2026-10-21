Tatile Gidip Daha Yorgun Dönenler Yalnız Değilmiş: Araştırma Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı!

IHG Hotels & Resorts tarafından yaptırılan ve Talker Research tarafından gerçekleştirilen araştırmaya, önümüzdeki 12 ay içinde seyahat etmeyi planlayan 2 bin Amerikalı katıldı. 3-13 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan ankette, katılımcıların tatil alışkanlıkları ve seyahatten beklentileri incelendi.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 51’i tatilden sık sık veya her zaman tamamen bitkin döndüğünü belirtti.

Aslında bu durum pek çoğumuza tanıdık gelebilir. Tatilde dinlenmek yerine sürekli bir yerlere yetişmeye çalışmak, yolculuklarla uğraşmak ve her günü dolu dolu geçirmek bazen günlük hayattan bile yorucu olabiliyor.

Araştırma, bunun arkasında tatilde de devam eden sorumlulukların bulunabileceğini gösteriyor.