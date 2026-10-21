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Tatile Gidip Daha Yorgun Dönenler Yalnız Değilmiş: Araştırma Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı!

Tatile Gidip Daha Yorgun Dönenler Yalnız Değilmiş: Araştırma Şaşırtıcı Gerçeği Ortaya Çıkardı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 12:55
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Günlerce tatil planı yapıyor, işten izin alıyor ve biraz olsun dinlenmenin hayalini kuruyoruz. Ancak tatilden döndüğümüzde bazen kendimizi eskisinden bile yorgun hissediyoruz. Sabah erkenden kalkmak, gezilecek yerleri yetiştirmeye çalışmak ve herkesin memnun olacağı bir program hazırlamak derken tatil de yoğun bir koşturmacaya dönüşebiliyor. ABD’de yapılan yeni bir araştırma, bu durumu yaşayanların hiç de az olmadığını ortaya koydu. Üstelik katılımcıların büyük bir bölümü, tatilde bile günlük hayattaki sorumluluklarından uzaklaşamadığını söylüyor.

Peki insanlar neden dinlenmek için çıktıkları tatillerden daha yorgun dönüyor? Araştırmanın sonuçlarına birlikte bakalım.

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Araştırmaya Katılanların Yüzde 51’i Tatilden Yorgun Döndüğünü Söylüyor

Araştırmaya Katılanların Yüzde 51’i Tatilden Yorgun Döndüğünü Söylüyor

IHG Hotels & Resorts tarafından yaptırılan ve Talker Research tarafından gerçekleştirilen araştırmaya, önümüzdeki 12 ay içinde seyahat etmeyi planlayan 2 bin Amerikalı katıldı. 3-13 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılan ankette, katılımcıların tatil alışkanlıkları ve seyahatten beklentileri incelendi.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 51’i tatilden sık sık veya her zaman tamamen bitkin döndüğünü belirtti.

Aslında bu durum pek çoğumuza tanıdık gelebilir. Tatilde dinlenmek yerine sürekli bir yerlere yetişmeye çalışmak, yolculuklarla uğraşmak ve her günü dolu dolu geçirmek bazen günlük hayattan bile yorucu olabiliyor.

Araştırma, bunun arkasında tatilde de devam eden sorumlulukların bulunabileceğini gösteriyor.

İnsanların Yüzde 67’si Tatilde Bile Her Şeyi Organize Etmek Zorunda Hissediyor

İnsanların Yüzde 67’si Tatilde Bile Her Şeyi Organize Etmek Zorunda Hissediyor

Araştırmaya katılanların yüzde 67’si günlük hayatlarında planları yapan, işleri organize eden ve çevresindeki herkesin iyi vakit geçirmesini sağlamaya çalışan kişi olduğunu söylüyor.

Üstelik bu sorumluluklar tatile çıkınca da ortadan kaybolmuyor.

Nerede yemek yenileceğinden hangi yerlere gidileceğine kadar pek çok kararı yine aynı kişiler veriyor. Herkesin isteklerine uygun bir program hazırlamaya çalışmak da bir süre sonra yorucu hale gelebiliyor.

Ankete katılanların yüzde 67’si, tatilde sürekli organizasyonla ilgilenmenin kendilerine dinlenmekten çok çalışıyormuş gibi hissettirdiğini belirtiyor.

Peki insanlar tatilde en çok hangi sorumluluklardan uzaklaşmak istiyor?

Katılımcıların yüzde 30’u temizlik yapmak, yüzde 28’i yemek hazırlamak, yüzde 27’si ise herkesin mutlu olduğundan emin olmak istemediğini söylüyor. Sorun çözmekten uzaklaşmak isteyenlerin oranı yüzde 24 olurken başkalarının tercihlerine göre planlarını değiştirmek istemeyenlerin oranı yüzde 22 olarak kaydedildi.

2027’nin Yeni Tatil Trendi Belli Oldu: İnsanlar Artık Sessizlik İstiyor

2027’nin Yeni Tatil Trendi Belli Oldu: İnsanlar Artık Sessizlik İstiyor

Araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri de insanların gelecek yıl nasıl tatil yapmak istediğiyle ilgili.

Katılımcıların yüzde 31’i, 2027’de en çok ilgilerini çeken seyahat türünün “quiet questing” olduğunu belirtti. Türkçeye kabaca “sessizlik ve huzur arayışı” olarak çevirebileceğimiz bu yaklaşım, kalabalıktan, telefon bildirimlerinden ve günlük sorumluluklardan uzaklaşmaya dayanıyor.

Yani her günü farklı bir aktiviteyle doldurmak yerine sakin bir yerde vakit geçirmek, telefonla daha az ilgilenmek ve hiçbir yere yetişmek zorunda olmadan dinlenmek isteyenlerin sayısı az değil.

Araştırmada Z kuşağı dışındaki tüm kuşakların en fazla ilgi gösterdiği tatil türü de bu oldu.

IHG Hotels & Resorts Küresel Hikâye Anlatımı Başkan Yardımcısı Gemma Bull, insanların günlük hayatta sürekli karar vermek, plan yapmak ve başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Bull’a göre tatilciler artık bütün bu sorumluluklardan uzaklaşabilecekleri ve birilerinin kendileriyle ilgilendiği seyahat deneyimlerine yöneliyor.

Gençler İse Gittikleri Yerleri Turist Gibi Gezmek İstemiyor

Gençler İse Gittikleri Yerleri Turist Gibi Gezmek İstemiyor

Araştırmaya göre 2027’de ilgi görmesi beklenen bir diğer tatil anlayışı da gidilen şehirde yerel halk gibi yaşamak.

Katılımcıların yüzde 29’u, popüler turistik noktaları ziyaret etmek yerine gittikleri yerin günlük yaşamını, geleneklerini ve kültürünü deneyimlemek istiyor.

Özellikle Z kuşağının yüzde 26’sı bu seyahat türünü tercih ediyor.

Araştırmada başka eğilimler de ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 22’si tatilde normalde harcamayacağı kadar para harcayabileceğini söylerken yüzde 19’u ise arkadaşlarına ve ailesine haber vermeden seyahate çıkma fikrine ilgi duyuyor.

Romantik bir seyahat deneyimi yaşamak isteyenlerin oranı da yüzde 18.

Peki İnsanlar Tatilden Aslında Ne Bekliyor?

Peki İnsanlar Tatilden Aslında Ne Bekliyor?

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 36’sı gelecek yılki seyahatlerinde heyecan, yüzde 29’u mutluluk, yüzde 26’sı günlük hayattan uzaklaşma ve yüzde 24’ü huzur hissetmek istiyor.

En çok tercih edilmek istenen tatil yerleri arasında ise sahiller yüzde 44 ile ilk sırada bulunuyor. Büyük şehirler, adalar, dağlık bölgeler ve millî parklar da listenin devamında yer alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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