article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Üniversitede Sen Hangi Kampüs Karakterisin?

etiket Üniversitede Sen Hangi Kampüs Karakterisin?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
21.10.2026 - 13:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Üniversitedeki herkesin karakteri birbirinden farklı. Üniversitedeki alışkanlıklarına göre kampüsteki karakterini bulabiliriz. Sen kampüste hangi karaktersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sabah ilk ders 9.00'da. Saat kaç gibi uyanırsın?

4. Bir dersin iptal oldu ve boş bir saatin var. Ne yapacaksın?

5. Ders bitti ve arkadaşların bir yere gidelim dedi. Ne dersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ödevlerini zamanında teslim eder misin?

7. Kampüste seni aramamız gerekse nerede buluruz?

8. Vize haftasında modun daha çok nasıl oluyor?

9. Grup ödevlerinde senin görevin ne?

10. Kampüsteki etkinliklere katılır mısın?

Sen kampüsün planlısısın!

Sen kampüsün planlısısın!

Kampüste sen adeta düzenin ve disiplinin vücut bulmuş halisin. Ders programına dakika dakika uyuyorsun. Ödevleri teslim tarihinden günler önce veriyorsun. Derslere günü gününe çalışıyorsun, hiç son dakikaya bırakmıyorsun. Boş olsan bile seni kafelerde çok görmeyiz, sen genelde kütüphanede ders çalışıyor oluyorsun. Dışarıdan insanlar seni çok disiplinli bulsa da sınav haftası gelince herkes not için peşinde koşuyor!

Sen kampüsün sosyalisin!

Sen kampüsün sosyalisin!

Senin için üniversite derslerden çok öte. Sadece derslere gireyim ve ders çalışayım diye düşünmüyorsun. Kampüsü doyasıya yaşamak istiyorsun. Kampüsteki sosyal yaşamı da sonuna kadar deneyimlemek senin tarzın. Dersten sonra arkadaşlarınla saatlerce kafede oturabilirsin. Derslerini tamamen boşlamıyorsun ama arada bir kaçırdığında da çok dert etmiyorsun.

Sen kampüsün maceracısısın!

Sen kampüsün maceracısısın!

Sen kampüste ne yapacağı belli olmayan 'o' kişisin. Sabah derse gideceğini düşünürken bir anda kendini bir kulüp etkinliğinde bulabilirsin. Ödevleri ve sınavlara çalışmayı genelde son günlere bırakıyorsun. Ama yine de bir şekilde dersleri geçmeyi başarabiliyorsun. Plansız bir kampüs hayatın var senin. Ders programın belli olsa da senin okuldaki programın hiç belli olmuyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın