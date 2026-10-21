Üniversitede Sen Hangi Kampüs Karakterisin?

Sen kampüste ne yapacağı belli olmayan 'o' kişisin. Sabah derse gideceğini düşünürken bir anda kendini bir kulüp etkinliğinde bulabilirsin. Ödevleri ve sınavlara çalışmayı genelde son günlere bırakıyorsun. Ama yine de bir şekilde dersleri geçmeyi başarabiliyorsun. Plansız bir kampüs hayatın var senin. Ders programın belli olsa da senin okuldaki programın hiç belli olmuyor!