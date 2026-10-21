Üniversitede Sen Hangi Kampüs Karakterisin?
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Üniversitedeki herkesin karakteri birbirinden farklı. Üniversitedeki alışkanlıklarına göre kampüsteki karakterini bulabiliriz. Sen kampüste hangi karaktersin?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah ilk ders 9.00'da. Saat kaç gibi uyanırsın?
4. Bir dersin iptal oldu ve boş bir saatin var. Ne yapacaksın?
5. Ders bitti ve arkadaşların bir yere gidelim dedi. Ne dersin?
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6. Ödevlerini zamanında teslim eder misin?
7. Kampüste seni aramamız gerekse nerede buluruz?
8. Vize haftasında modun daha çok nasıl oluyor?
9. Grup ödevlerinde senin görevin ne?
10. Kampüsteki etkinliklere katılır mısın?
Sen kampüsün planlısısın!
Sen kampüsün sosyalisin!
Sen kampüsün maceracısısın!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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