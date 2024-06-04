Sokak Röportajında Kadınların Giyimi Hakkında Konuşan Dayılar 'Pes' Dedirtti! "Bakınca 'Niye Baktın' Diyorlar"

YouTube platformu üzerinden sokak röportajı kesitleri paylaşan 'Ben soruyorum' isimli kanalda kadınların giyimi hakkında yapılan yorumlar 'Pes' dedirtti. Mikroforlara 'Namus şeref kalmadı' diyen bir adam, 'Bakınca ‘niye bakıyorsun’ diyorlar, o zaman çırılçıplak gezmesin' dedi.
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Sosyal medyada paylaşılan röportaj kesitinde kadınların giyimi hakkında yapılan yorumlar 'pes' dedirtti. Mikrofona konuşan adamlardan biri kadınları kabloya benzeterek, 'Çıplak tutarsan seni çarpar. Çarpmıyorsa sende sorun var demektir.' dedi.
Mikrofona 'Namus, şeref hiç bir şey kalmadı' ifadeleriyle dahil olan bir diğer kişi ise 'Herkes çırılçıplak dolaşabilir mi ya. Burası müslüman ülke. Bakınca ‘niye bakıyorsun’ diyorlar." dedi.
Tepki çeken görüntüler şu şekilde; 📹
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