Sokak Röportajında Kadınların Giyimi Hakkında Konuşan Dayılar 'Pes' Dedirtti! "Bakınca 'Niye Baktın' Diyorlar"

YouTube platformu üzerinden sokak röportajı kesitleri paylaşan 'Ben soruyorum' isimli kanalda kadınların giyimi hakkında yapılan yorumlar 'Pes' dedirtti. Mikroforlara 'Namus şeref kalmadı' diyen bir adam, 'Bakınca ‘niye bakıyorsun’ diyorlar, o zaman çırılçıplak gezmesin' dedi.