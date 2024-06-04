Yunanistan'a Taşındıktan Sonra 'Komünist' Olduğunu Açıklayan Caner Özyurtlu'nun Açıklaması Gündemde

Yunanistan'a taşındıktan sonra komünist olduğunu söyleyen Caner Özyurtlu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Özyurtlu, 'Önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Hayatımın bu kadar değişeceğini bilmiyordum, Anksiyetemin yüzde 95'ini barınma endişesi olduğunu bilmiyordum ve çok sinirliyim.' dedi.