Yunanistan'a Taşındıktan Sonra 'Komünist' Olduğunu Açıklayan Caner Özyurtlu'nun Açıklaması Gündemde

Yunanistan'a taşındıktan sonra komünist olduğunu söyleyen Caner Özyurtlu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Özyurtlu, 'Önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Hayatımın bu kadar değişeceğini bilmiyordum, Anksiyetemin yüzde 95'ini barınma endişesi olduğunu bilmiyordum ve çok sinirliyim.' dedi.
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Oyuncu ve senarist olarak tanınan Caner Özyurtlu, katıldığı Potkal Psikoloji TV isimli YouTube kanalında hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'a taşındıktan sonra barınma krizinin ortadan kalktığın söyleyen Özyurtlu 'Benim hayatımda ilk defa barınma garantim oldu, 1 senedir. Ve önceden kapitalizmi savunuyordum, komünistim şu anda. Çünkü ben hayatın bu kadar değişeceğini düşünmüyordum.' dedi.
Kira stresi olmayınca bu kadar huzurlu uyanabileceğimi bilmiyordum diyen Özyurtlu 'Anksiyetemin %95'inin barınma endişesi olduğunu bilmiyordum ve çok sinirliyim.' dedi. İşte o anlar; 📹
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