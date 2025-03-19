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Sokak Röportajında İnsanlara Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Hakkındaki Yorumları Soruldu

Sokak Röportajında İnsanlara Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Hakkındaki Yorumları Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 22:34 Son Güncelleme: 19.03.2025 - 22:43

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, kendisinin destekçileri tarafından tepki ile karşılandı. Önce diplomasının iptali, ardından gözaltına alınması pek çok kişi tarafından hukukuz bulundu. Gözaltı kararının ardından ülkenin dört bir yanında halk protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Gökçe Çiçek Kösedağı, insanlara mikrofon uzatarak yaşanan bu süreç hakkındaki düşüncelerini sordu. İnsanlar Ekrem İmamoğlu'na desteklerini belirtirken yapılanlara da tepki gösterdi.

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İşte o röportaj;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evinden alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evinden alınarak emniyete götürüldü.

Destekçileri haberi alır almaz soluğu Ekrem İmamoğlu'nun götürüldüğü Vatan Caddesi'nde adı. Ancak, emniyet güçleri herhangi bir gösteriye izin verilmeyeceğini duyurdu ve pek çok önlem aldı.

Bu gelişmelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkezi önünde bir toplanma başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla, saat 20:30'da Saraçhane'de bir araya gelme kararı alındı. Toplanan kalabalığı karşılayan Dilek İmamoğlu bir de konuşma yaptı.

Bu gelişmelerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki merkezi önünde bir toplanma başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla, saat 20:30'da Saraçhane'de bir araya gelme kararı alındı. Toplanan kalabalığı karşılayan Dilek İmamoğlu bir de konuşma yaptı.

Saraçhane'de büyük bir kalabalık oluşurken farklı illerimizde de halkımız destek için sokağa döküldü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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