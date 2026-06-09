Sınava Girecek Tüm Öğrencileri İlgilendiren Karar: LGS Sınavında Ücretsiz Ara Öğün Dağıtılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek LGS'de eğitim tarihinde bir ilke imza atarak, veli onayı alınan 924 binden fazla öğrenciye sınav molasında ücretsiz beslenme paketi dağıtacak. Yeni uygulama ile öğrencilerin sınav kaygısının azaltılması ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında adayların yüzünü güldürecek yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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