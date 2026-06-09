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Sınava Girecek Tüm Öğrencileri İlgilendiren Karar: LGS Sınavında Ücretsiz Ara Öğün Dağıtılacak

Sınava Girecek Tüm Öğrencileri İlgilendiren Karar: LGS Sınavında Ücretsiz Ara Öğün Dağıtılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2026 - 12:43
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Milli Eğitim Bakanlığı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek LGS'de eğitim tarihinde bir ilke imza atarak, veli onayı alınan 924 binden fazla öğrenciye sınav molasında ücretsiz beslenme paketi dağıtacak. Yeni uygulama ile öğrencilerin sınav kaygısının azaltılması ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında adayların yüzünü güldürecek yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında adayların yüzünü güldürecek yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Türkiye genelinde 81 il ve yurt dışında 8 ülkede eş zamanlı yapılacak sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki 45 dakikalık dinlenme molasında, velileri e-Okul sistemi üzerinden onay veren tam 924 bin 191 öğrenciye ücretsiz atıştırmalık verilecek.

Öğrencilerin kan şekerini dengelemek, sınav stresini hafifletmek ve ikinci oturum öncesi odaklanmalarını kolaylaştırmak amacıyla uzmanlarca hazırlanan bu özel paketin içerisinde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su yer alıyor. Eğitim tarihinde ilk defa merkezi bir sınavda toplu olarak sunulacak bu hizmetten, sınava katılacak toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın yaklaşık yüzde 91'i yararlanmış olacak.

Bakanlık, dağıtım sürecinde herhangi bir kargaşa yaşanmaması ve öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için oturma düzenlerinde de özel bir planlama yaptı. Talep toplama sürecinin ardından öğrenciler, beslenme paketi isteyip istememe durumlarına göre sınav merkezlerine yerleştirildi. Buna göre, paket isteyen adaylar ile istemeyen adaylar tamamen farklı binalarda sınava girecek. Beslenme paketi istemeyen aday sayısının çok az (40'ın altında) olduğu ilçelerde ise öğrenciler aynı binada bulunsalar dahi mutlaka farklı salonlara alınacak. Böylece sınav molasında oluşabilecek her türlü eşitsizlik hissinin veya karmaşanın önüne geçilmiş olacak.

Bu örnek uygulama sadece Türkiye sınırları içinde kalmayacak. Yurt dışındaki 11 sınav merkezinde ter dökecek 554 öğrenci de bu imkandan faydalanacak. MEB, gümrük ve taşıma kurallarını göz önünde bulundurarak su haricindeki beslenme paketlerini, sınav evraklarıyla birlikte yurt dışı merkezlerine ulaştıracak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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